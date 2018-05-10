FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Тест уровня 63 рубля за доллар неизбежен


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

Во вторник, 8 мая, торги на Московской бирже открылись снижением по курсу рубля. На фоне общего укрепления американца и снижения цен на нефть курс доллара поднимался до 63,68 руб., курс евро – до 75,51 руб. 

Перед объявлением президента США Дональдом Трампом решения по иранскому соглашению цена на нефть марки Brent обвалилась на 4%. Когда он объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, она восстановилась до $76,15 за баррель. На растущих нефтяных котировках рубль частично отыграл потери у американской валюты, курс доллара дошел до 63,53 руб., и полностью рубль отыграл потери у евро. 

Вчера, 9 мая, ралли по нефти продолжилось. Нефтяной рынок находится под воздействием принятого решения Белым домом по Ирану. Трамп распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций. Включая сегодняшние торги в Азии, стоимость барреля Brent повысилась до $77,79. Рублевая стоимость бочки составляет 4912 руб., что неплохо для российского бюджета. 

В среду торги по рублю не проводились по случаю национального праздника - Дня Победы. Участники рынка сегодня отреагируют на вчерашнее повышение цен на нефть. Полагаю, что тест уровня 63 руб. за доллар США неизбежен. 

Сохранение динамики курса доллара в первые три часа торгов выше 63 руб. укажет нам на то, что рубль отвязался от нефти и останется под давлением со стороны антироссийских санкций и укрепления доллара. В этом случае можно рассмотреть восстановление курса доллара до 64,20 руб. к концу недели. 

Ключевой поддержкой для пары доллар/рубль выступает уровень 62,75 руб. Если он не устоит перед продавцами доллара, то тогда начнется новая фаза укрепления рубля на фоне роста цен на нефть до 61,60 руб. за единицу американской валюты. Пара евро/рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 74,50-75,60 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ