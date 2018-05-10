Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырастет в пределах 1%

Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с сильным повышением до 1%, в диапазоне 2320-2330 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2300, 2290 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2340, 2350 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет очередное обновление долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Позднее мы можем увидеть попытки продолжения игры на повышение в российских акциях. Этому способствует не только явное улучшение сырьевой конъюнктуры, но и состоявшееся официальное вступление в должность президента и председателя правительства РФ.

Значимость ряда важных иностранных статистических показателей сегодня отходит на второй план. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов станет характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,21%) и РТС (-1,02%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Достаточно сильная просадка долларового индекса РТС была обусловлена заметным внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время, незначительное повышение рублевого индекса МосБиржи сформировалось по результатам десятиминутного аукциона закрытия торгов. На протяжении всего торгового дня он демонстрировал достаточно весомое падение. Его позитивное закрытие стало возможным лишь в результате наметившегося отскока фьючерсов на нефть сорта Brent от своего внутридневного минимума.

Однако еще более важные события на нефтяном рынке состоялись уже после закрытия основных торгов в России, когда стало известно о том, что в США принято решение о выходе из так называемой «иранской ядерной сделки». В результате выхода из указанного соглашения США возобновят действовавшие ранее экономические санкции в отношении Исламской Республики. Это означает, что продажи иранской нефти на мировом рынке вновь будут ограничены.

Под закрытие вечерней торговой сессии во вторник июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 7,1 п., или 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

В четверг утром фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз обновили свой долгосрочный максимум, приблизившись к ценовому уровню $78 за баррель. Это создает условия для позитивного открытия рынка акций в России.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1,37%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,76%). Акции кредитной организации, как это нередко случается, негативно отреагировали на внутридневное ослабление курса российской валюты.

Акции ММК (MAGN RM, -1,05%) подверглись умеренным распродажам на фоне публикации финансовой отчетности эмитента по МСФО за 1 квартал 2018 года. Инвесторов и спекулянтов насторожило сокращение квартальной чистой прибыли эмитента на 25,6% по сравнению с 4 кварталом 2017 года. Ухудшение указанного показателя было обусловлено ростом стоимости сырья и отрицательным эффектом от курсовой разницы. В то же время, чистая прибыль ММК по итогам 1 квартала возросла в сравнении с 1 кварталом 2017 года на 15,8%.

Среднесрочная техническая картина в акциях ММК продолжает оставаться нейтральной. После недавних резких движений эти бумаги вновь стабилизировались в средней части достаточно широкого восьмимесячного диапазона 40-50,5 руб. Явные сигналы для открытия новых позиций в указанных бумагах пока отсутствуют.

На фоне достаточно скудного потока корпоративных известий достаточно заметным событием стал выход ряда отраслевых новостей касательно российского автомобильного рынка. Группа АВТОВАЗ сообщила об увеличении объема продаж автомобилей марки LADA на 25,1% за 4 месяца 2018 года в количественном выражении. ПАО «КАМАЗ» за четыре месяца 2018 года отгрузило 11172 готовых автомобиля, шасси, сборочных и ремонтных комплектов, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 7%. Кроме того, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России возросли на 17,6% в апреле 2018 года. Впрочем, бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, -1,13%), Автоваз-ап (AVAZP RM, -0,39%), Камаз (KMAZ RM, -0,56%), Соллерс (SVAV RM, -0,79%) явно не пользовались спросом.

Заметно сильнее рынка закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, +1,43%), Газпром (GAZP RM, +0,99%), Роснефть (ROSN RM, +1,24%), Татнефть-ао (TATN RM, +1,96%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0,94%). По-видимому, российские инвесторы и спекулянты сделали опережающую ставку на выход США из соглашения по иранской ядерной программе, которая себя вскоре оправдала.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вчерашним приростом подорожали на 0,7%. Фьючерсы на золото лишь незначительно повысились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.

С учетом сильного повышения стоимости фьючерсов на нефть в течение двух минувших суток, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.