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Справедливое значение рубля не должно превышать 62 за доллар


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 

Центральной темой последних двух дней стал выход США из ядерной сделки с Ираном и заявление о возобновлении санкций против Тегерана. В том числе, согласно заявлению администрации США, через 90 дней будет восстановлено действие запрета на приобретение суверенного долга Ирана. В течение полугода предполагается вновь ввести санкции в отношении операторов иранских портов, а также государственной нефтяной компании. Данная новость вызвала всплеск волатильности на нефтяном рынке: если во вторник на сообщениях о том, что выхода из иранской сделки, скорее всего, не произойдет, цена нефти Brent снизилась до 73 долл./барр., то после пресс-конференции президента США Дональда Трампа она выросла до 76,67 долл./барр. (+0,7%), а вчера прибавила еще 0,7%, закрывшись на отметке 77,19 долл./барр.

Российский валютный рынок отстал от нефти в условиях общего ухудшения аппетита к риску на фоне продолжающегося укрепления доллара. Во вторник рубль на внутридневном минимуме ослаб к доллару до 64,00 (−1,7% к уровню предыдущего дня), а к концу сессии восстановился до 63,20, но, тем не менее, закрылся в отрицательной зоне (−0,5%). В целом движения в рубле соответствовали динамике валют других развивающихся стран, подешевевших в среднем на 0,4–0,6%.

Вчера в связи с государственным праздником МосБиржа была закрыта, и торги в USDRUB проводились только за рубежом. В результате ценовая волатильность была небольшой, однако по итогам дня рубль укрепился до 63,09 (+0,2%) благодаря поддержке со стороны нефти.

Мы предполагаем, что сегодня с возвращением на рынок локальных игроков рубль может наверстать упущенный рост. По нашим расчетам, при нынешнем уровне нефтяных котировок и глобального аппетита к риску с фундаментальной точки зрения справедливое значение USDRUB не должно превышать 62 (если исходить из того, что ребалансировка позиций иностранных инвесторов в рубле к настоящему моменту в основном завершена).

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