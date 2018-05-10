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Очередной иранский кризис может оказаться более глубоким


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 

По итогам торгов 8 мая индекс МосБиржи вырос на 0,21% до 2301,99 п., а РТС снизился на 1,02% до 1142,13 п. Основным фактором роста индекса МосБиржи стал слабый рубль. Во вторник активно укреплялся доллар на глобальном рынке, что оказывало давление на сырьевые валюты. Меж тем, нефть оставалась дорогой, а прогнозы на выход США из ядерной сделки с Ираном обещали новые многолетние максимумы. В итоге бумаги нефтяных компаний оказались среди лидеров дня: «ЛУКОЙЛ» (+1,43%), «Роснефть» (+1,24%), «Сургутнефтегаз» (+0,94%), «Татнефть» (+1,96%).

Д. Трамп всё же объявил о выходе из соглашения и о возвращении санкций. Однако контракты на поставку нефти ещё могут быть реализованы в течение полугода. Впрочем, риторика вокруг данного события намекает, что очередной Иранский кризис может оказаться более глубоким.

Слабый рубль негативно повлиял на банковский сектор: Сбербанк (-1,37%), «ВТБ» (-0,13%). Однако лидером падения стали GDR En+ (-3,59%). В структуре акционеров компании обнаружились родственники О. Дерепаски, что может быть расценено американским Минфином в качестве скрытного владения активом попавшего под американские ограничения основного акционера. Другим важным событием для рынка стало избрание Д. Медведева в качестве премьер-министра. Глава нового правительства уже объявил о планах возможного повышения пенсионного возраста, но воздержался от каких-либо комментариев по поводу повышения налогов. Меж тем, он оценил выполнение новых указов президента РФ в 8 трлн рублей.        

Рубль во вторник игнорировал дорогую нефть. Впрочем, перед объявлением о выходе США из ядерной сделки чёрное золото оказалось под давлением. Уже после события котировки устремились вверх и в моменте были выше $77 за баррель Brent. На рубль также оказывало давление сообщение Минфина об увеличении объёма валютных интервенций в период с 10 мая по 6 июня до 322,8 млрд. Таким образом, ЦБ РФ будет ежедневно закупать валюту для финансового ведомства на 16,1 млрд рублей. Это немного меньше, чем в последние торговые сессии, но всё ещё значимая сумма в период, когда международные инвесторы склонны уходить от рисков. Поэтому в ближайшее время рублю будет весьма сложно укрепляться, даже на фоне дорогой нефти.       

Американские торги в среду завершились ростом индексов за счёт бумаг энергетического и финансового сектора. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам достигала 3%, что традиционно поддерживает интерес к акциям банков. Нефть в среду преодолела отметку в $77 за баррель Brent, а WTI $71. Естественно, что рывок вверх по котировкам нефти случился на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. Даже если Европа пытается противостоять американскому решению, то потребители из Старого Света будут весьма осторожны в закупках энергоносителей из Ирана. Соответственно, на рынке ожидают дефицит. В минусе торговались лишь секторы телекоммуникаций и коммунальных услуг. Из корпоративных историй стоит выделить падение бумаг Walmart на 3,13% на новостях о покупке индийской компании электронной торговли Flipkart Group за $16 млрд. Monster Beverage (-7,48%) и Papa John’s International (-3,71%) отчитались хуже ожиданий. И немного о статистике. Цены производителей США выросли за апрель лишь на 0,1%, что оказалось ниже прогнозов. В годовом выражении рост цен производителей замедлился до 2,6% с 3,0%, а по Core PPI с 2,7% до 2,3%. По итогам торгов DJIA вырос на 0,75% до 24542,54 п., а S&P 500 — на 0,97% до 2697,79 п. «Индекс страха» упал ещё на 8,77% до 13,42 п.  

Нефть и доллар существенно укрепились в последние дни. Подобная синхронность наблюдается достаточно редко. Тем не менее страхи по поводу инфляции, роста ставок, роста напряжённости на Ближнем Востоке – всё это работает на укрепление, как чёрного золота, так и американской валюты. Меж тем, у нефти есть поводы для роста и на иных основаниях. Минэнерго США сообщает, что на неделе, завершившейся 4 мая, коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,2 млн баррелей до 433,8 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 3,8 млн баррелей. Импорт сырой нефти на отчётной неделе упал на 1,226 млн баррелей до 7,3 млн баррелей ежедневных поставок. Потребление за четыре недели составило: 20,3 млн баррелей общих топливных поставок в сутки, или +2,7% за год, 9,5 млн баррелей бензина в сутки, или +2,2% за год, а также 4,2 млн баррелей дистиллятов в сутки, или 4,1% за год. Меж тем, добыча в США выросла ещё на 84 тыс. баррелей до 10,703 млн баррелей в сутки. Кроме возвращённых старых санкций, США обещают Ирану новые дополнительные меры, которые будут объявлены в ближайшие дни. В  Goldman Sachs признаются, что прогноз пика цены в $82,5 в летний период может быть пересмотрен в сторону увеличения. В этой связи весьма интересно вспомнить недавнее заявление Д. Трампа, который обвинил страны OPEC в излишнем завышении цен. Если же оценивать действия Д. Трампа, а не его слова, то именно США заинтересованы в обеспечении долгосрочного периода высоких цен на нефть. Если же говорить о золоте, то жёлтый металл ведёт себя весьма скромно. Опасения по поводу инфляции в США пока не толкают котировки вверх, как и рост геополитической напряжённости. Более того, резервы SPDR Gold Trust сократились за два дня с 864,13 тонн до 862,95 тонн. 

Торги на российском рынке могут начаться с небольшого роста, что будет реакцией на рост котировок нефти. Рубль также может немного укрепить свои позиции. Однако большого оптимизма ждать не стоит, поскольку сотрудничество с Ираном находится в зоне риска. Это касается и «Гражданских самолётов Сухого», и «КАМАЗ», и «Соллерс» и многих других компаний. Поэтому рост цены на нефть может и не транслироваться в рост капитализации российского рынка.

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