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Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне


Рынки / Валюта / Индексы
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 

 

Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне, нефтяные котировки поддержат отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

"Общий оптимизм на международных площадках вместе с продолжающимся ралли в нефтяных котировках поддержат сегодня рынок российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2280-2325 пунктов, по индексу РТС - 1135-1155 пунктов", - комментирует Вадим Иосуб из "Альпари".

Новый рывок, который совершила нефть пока российские рынки не работали, может привести к укреплению рубля в начале сегодняшних торгов, полагает аналитик. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 62,6-63,9 рубля, для европейской валюты - 74,3-75,8 рубля, прогнозирует он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, сто пара доллар-рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 62,50-63,5.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили среду в плюсе на фоне роста акций энергокомпаний после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,15-0,24%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пределах 0,14-0,75%.

Стоимость нефти в четверг колеблется на уровне 77,84 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,82% к предыдущим торгам).

Курс евро колебался на уровне 1,1873 доллара против 1,1848 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок закрылся во вторник разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля к основным валютам.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,21% - до 2301,99 пункта, индекс РТС упал на 1,02%, до 1142,13 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 29 копеек – 63,23 рубля, евро остался на уровне предыдущего закрытия - 75,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

 

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