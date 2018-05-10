Разобщенность позиций США и ЕС относительно Ирана чревата напряженностью между регионами

Основным событием последних дней для мировых финансовых площадок стало объявление Д.Трампом о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Также против Ирана готовятся санкции «самого высокого уровня» – новые меры в дополнение к ограничениям, действовавшим до сделки, о которых будет объявлено уже на следующей неделе.

Вероятные перебои с поставками иранской нефти на мировой рынок закономерно поддержали котировки «черного золота» (Brent $77.9/барр. сегодня с утра), что тактически создает хорошее подспорье и для рубля (USD/RUB 62.6 на открытии основной сессии). Однако, не стоит закрывать глаза на более долгосрочные риски для мировой экономики и рисковых активов. Во-первых, в текущих условиях растут шансы увидеть рост геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Во-вторых, обращает на себя внимание разобщенность позиций США и ЕС относительно сделки с Ираном, что на перспективу чревато в том числе ростом экономической / торговой напряженности между этим ключевыми регионами.

Сегодня, помимо иранских новостей, внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в США за апрель. Как ожидает консенсус экономистов, опрошенных Bloomberg, релиз продемонстрирует ускорение как заглавного показателя инфляции (с 2.4% до 2.5%), так и «базового» индикатора (с 2.1% до 2.2%), что, по нашему мнению, вполне может снова подстегнуть вверх американские процентные ставки (UST’10 2.98%).