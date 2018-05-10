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Мнения аналитиков

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РФ может не хватить 8 трлн руб для вхождения в пятерку крупнейших экономик мира


Рынки
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
главный экономист ФГ БКС
 

Хотя объем средств, необходимых для выполнения «майского указа» Путина представляется существенным, по сути это небольшая сумма, и, на наш взгляд, ее может быть недостаточно для вхождения России в пятерку крупнейших мировых экономик. Однако прежде, чем делать какие-либо выводы, мы хотим дождаться более подробной информации.

Госдума утвердила Медведева, новая программа – RUB 25 трлн

Госдума 8 мая ожидаемо утвердила Дмитрия Медведева в качестве главы нового правительства с соотношением голосов 374 «за» и 56 «против». В ходе процедуры с обращением к депутатам выступили и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин, сообщив, что новая экономическая политика, которая днем ранее была обозначена в президентском указе, потребует около RUB 25 трлн при дополнительном финансировании в размере RUB 8 трлн. Откуда поступят эти средства и как они будут потрачены, не уточняется.

Существенные расходы, но на 6-летний период

Хотя триллионные расходы впечатляют, следует учитывать, что это валовая сумма, которая будет тратиться в течение 6 лет, т.е. в годовом выражении новая программа обойдется в RUB 4 трлн, или около 25-27% годовых расходов федерального бюджета. Дополнительные средства, необходимые для реализации «майского указа», составят порядка RUB 1.3 трлн в год, или 7-8% валовых расходов.

Стоит дождаться публикации Кабмином более подробного плана реализации программы, что, вероятно, произойдет в ходе верстки нового бюджета – через две недели, т.е. после начала работы нового правительства. В то же время мы видим несколько возможных источников дополнительного финансирования: пенсионная реформа (повышение пенсионного возраста и отмена досрочных пенсий), налогообложение (хотя Медведев заявил, что правительство не планирует повышать ставку НДФЛ), сокращение текущих расходов федерального бюджета (льготы, субсидии, госаппарат), перераспределение статей расходов (возможно сокращение военных расходов) и введение более мягкой формы бюджетного правила, что позволит тратить больше средств от реализации нефти и газа. Кроме того, Кабмин может увеличить госдолг и задействовать средства Фонда национального благосостояния, хотя мы считаем, что правительство не будет рассматривать эти две опции в качестве приоритетных.

Реализовать новую экономическую программу будет непросто. Учитывая, что большая часть новых расходов придется на социальную сферу (здравоохранение, образование) и инфраструктуру, новая программа может стать мощным драйвером роста для экономики и создать предпосылки для качественного изменения того, как функционирует экономика. Однако для достижения позитивных результатов потребуется время, при этом необходимым условием является эффективный менеджмент и контроль. Исполнение «майских указов» Путина 2012 г., где правительство не смогло достичь целевых уровней по многим показателям, служит примером, что реализовать новую программу будет непросто.

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