"Мегафон: разводнение контроля над Mail.ru за премию более 20% - нейтрально

Премиальная цена продаваемых акций класса А (+29% к цене обыкновенных акций) частично нивелируется размытием контроля над Mail.ru (до 31% на пропорциональной основе с 64%), что представляет дополнительные риски для миноритариев.
Мегафон договорился о продаже части своего пакета акций Mail.ru Газпромбанку (ГПБ), USM и Ростеху, говорится в пресс-релизе оператора. Ниже представлены основные моменты сделки:
Мегафон внесет акции Mail.ru класса А в новую компанию МФ Технологии (МФТ).
- Пакет оценивается в $450 млн. Хотя акции класса А не торгуются, цена сделки предполагает 29%-ную премию к цене торгуемых обыкновенных акций Mail.ru. Акции класса А имеют равные права на дивиденды, но в 25 раз больше голосов на акцию.
- Мегафон продаст 55% в МФТ Газпромбанку, USM и Ростеху, доли которых составят в новой компании в итоге 35%, 9% и 11% соответственно. За эту общую долю партнеры заплатят $248 млрд.
- Компания предполагает завершить сделку примерно через месяц.
Мы видим следующие последствия сделки для Мегафона.
Позитивно:
- Частичная монетизация доли в Mail.ru по премиальной цене.
- 29%-ная премия от цены торгуемых обыкновенных акций Mail.ru
- Прямая денежная выгода от Мегафона составляет $55 млн (55% премии к базовой цене акций класса А).
- Снижение долговой нагрузки Мегафона, что должно способствовать возобновлению потока дивидендов.
- $248 млн, которые Мегафон должен получить от продажи 55% акций Mail.ru, составляет 0.13x от OIBDA и соответственным образом уменьшают долговую нагрузку компании.
Негативно:
- Сделка размывает контроль Мегафона над Mail.ru даже с учетом косвенного владения через МФТ.
- Голосующая доля оператора в Mail.ru снизится до 31% (включая 4.5% прямых голосов и 26.5% пропорциональных голосов через МФТ) с 63.4%.
- Мегафон не планирует выплачивать спецдивиденд по итогам сделки, заявил исполнительный директор компании Геворк Вермишян.
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