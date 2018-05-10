Прогноз результатов Ростелекома за I кв по МСФО: госконтракты поддержат показатели

Во вторник, 15 мая, Ростелеком опубликует результаты за 1К18 по МСФО.
Мы полагаем, что на результаты компании за 1К18 позитивно повлияли госконтракты на подключение больниц к интернету и назначение Ростелекома единственным поставщиком услуг проводной связи государственным органам. По нашим оценкам, в сочетании с хорошими результатами в сегменте облачных сервисов это должно обеспечить годовой рост выручки на 7,7% и рост EBITDA на 4%.
Мы также прогнозируем рост чистой прибыли на 7% на фоне снижения убытков Tele2. Следует отметить, что мы не располагаем информацией о том, повлиял ли переход на новые стандарты МСФО на финансовые результаты компании.
Мы считаем, что компания, возможно, также захочет пересмотреть свои прогнозы на весь год, которые пока не учитывают влияние вышеупомянутых госконтрактов и, соответственно, предполагают рост выручки в 2018 году всего на 2%. У нас также пока нет информации о решении компании по дивидендам за 2017 год: мы ожидаем, что выплаты будут в диапазоне 4,9-5,5 руб. на акцию, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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