Рублевые ставки овернайт снизились в последний день периода усреднения

В связи с государственным праздником рынки ставок вчера были закрыты, как и валютный рынок. Во вторник торги характеризовались довольно высокой волатильностью. Ставка однодневного валютного свопа на открытии была выше 6,0%, после чего в течение дня двигалась вниз, вечером достигнув уровня бида Банка России. В общей сложности в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 839 млн долл. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась на 60 бп, до 5,72%. Кривые NDF/XCCY, наоборот, сместились вверх на 15–17 бп вслед за динамикой USDRUB. Ставки процентных свопов также выросли на 6–10 бп. В связи с окончанием периода усреднения резервов (вторник был последним днем) рублевые ставки овернайт продолжили снижаться: ставка RUONIA, в понедельник составившая 6,70% (−14 бп), во вторник, как мы полагаем, опустилась еще ниже. Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ в начале недели сократился до 1,5 трлн руб. против 2,1–2,2 трлн руб. на прошлой неделе.

На регулярном аукционе недельных депозитов Банк России во вторник стерилизовал 2,8 трлн руб. ликвидности (при лимите в 3,1 трлн руб.). Средневзвешенная ставка составила 7,22%, как и на предыдущем аукционе. Также регулятор предложил к размещению купонные облигации с погашением 18 июля на сумму 558 млрд руб., из которой банки купили бумаг всего на 18 млрд руб. В свою очередь Федеральное казначейство разместило на месячных депозитах в банках 100 млрд руб. (предложенная сумма была выбрана полностью), в результате чего общий баланс средств Казначейства на депозитах достиг почти 600 млрд руб.