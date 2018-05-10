Новый buy back обеспечит акциям Qualcomm повышение на 2-3%

Американские фондовые индексы завершили торги 9 мая уверенным ростом, недалеко от максимумов дня. S&P500 прибавил 0,97%. Акции энергетических компаний возглавили широкое ралли на фоне достижения нефтяными ценами максимумов с ноября 2014-го. В минусе день завершили день сектора телекоммуникаций и коммунальных услуг. Индекс волатильности VIX упал до трехмесячного минимума. Гигант ритейла Walmart потерял около 3% на новости о покупке за $16 млрд индийской Flipkart. Между тем доходность по 10-летним облигациям Казначейства США почти вернулась к психологически важной отметке в 3,00%.
Доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам благодаря росту доходности. В паре с евро доллар поднялся с $1,1864 до $1,1851.
Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) объявила новую программу выкупа акций на сумму в $10 млрд. Руководство компании отметило, что дата окончания реализации этой программы не установлена. Новый buy back приходит на смену предыдущему, в рамках которого Qualcomm оставалось выкупить бумаги на $1,2 млрд. Эта новость может обеспечить акциям компании повышение на 2–3% в ходе сегодняшних торгов.
Ралли энергетических компаний придаст драйвер роста широкому рынку. Также у инвесторов уменьшились опасения по поводу ужесточения монетарной политики после заявлений президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостича, который отметил отсутствие необходимости в агрессивном повышении ставки, даже если инфляция поднимется выше 2%. Инвесторы переоценивают негативное влияние инфляции и возвращаются к покупкам. Мы ожидаем, что S&P500 сегодня вырастет на 0,5%, до 2710 пунктов.
Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен. Вчерашний, меньший, чем ожидалось, рост цен производителей не сигнализирует о резком всплеске инфляции. Мы считаем, что она поднимется на 2,2%, как и предполагает консенсус, что не окажет существенного влияния на динамику фондовых площадок, лишь укрепив уверенность участников торгов в отсутствии серьезных рисков повышения цен.
Сегодня после закрытия торгов отчитывается Nvidia. Ожидается значительный рост прибыли, что может помочь акциям компании закрепиться на собственных исторических максимумах.
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