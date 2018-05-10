Американский рынок готов к росту

Все складывается для рынка сейчас как никогда удачно. И даже очередные попытки Трампа малость дестабилизировать общую мировую обстановку пока не находят особого отклика в душах участников рынка. После вчерашнего дня основные индексы вышли на свои максимумы за последние по крайней мере несколько недель. И даже угроза Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном не сильно отразилась на состоянии рынка.

Индексы продолжают уверенно идти вверх прежде всего на хорошей отчетности компаний по итогам своей деятельности за 1-й квартал 2018 года. К настоящему моменту уже более 80% компаний, входящих в индекс S&P500, опубликовали свою квартальную отчетность, и у подавляющего большинства из них она превзошла очень даже оптимистичные ожидания аналитиков. Так что с макроэкономической точки зрения для рынка все складывается просто великолепно.

С технической же точки зрения только индекс технологических компаний NASDAQ показывает плюс с начала года. Индекс S&P500 в очередной раз подошел снизу к очень серьезному уровню сопротивления в 2700 пунктов и готовится его пройти. Это именно та отметка, на которой находился этот индекс в конце декабря.

Ну и, наконец, старейший индекс DJIA-30 пока находится далеко не в лучшем состоянии и с начала года имеет небольшую отрицательную доходность. Здесь нужно винить прежде всего акции крупнейших потребительских компаний, таких как Walmart Inc. (WMT), Home Depot (HD), Procter & Gamble (PG) и ряд других, которые хоть и показывают положительную динамику своего развития, но все же по сравнению с другими компаниями и секторами находятся явно в числе отстающих.

Что же касается конкретно вчерашнего дня, то лучшими на рынке были акции сырьевых компаний, которые только в среднем выросли на 2,2%. Однако, на фоне взрывного роста цен на черное золото за последние 2 дня это и не удивительно.

Очень дружно и мощно смотрелся также финансовый сектор, где в среднем рост превысил 1%, а вот акции крупнейших банков также дружно выросли более чем на 2%. В среднем также на 1% выросли и акции технологического сектора. Однако здесь уже не было такого единства покупателей, как в финансовом секторе. Очень хороши были акции полупроводниковых компаний и разработчиков видеоигр, а вот акции телекоммуникационного сектора были вчера явно не интересны покупателям.

Ну и, наконец, из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит выделить прежде всего акции компании TripAdvisor (TRIP, +22,8%) - известного агрегатора услуг туристической отрасли. Вышедшая отчетность этой компании наглядно показала, что с туризмом в мире все в порядке.

Ожидания рынка 10 мая

Ситуацию на рынке сегодня можно признать нейтральной и даже возможно чуть-чуть позитивной. Но именно только чуть-чуть… Вроде бы все хорошо, и с окончания торгов вчерашнего дня мало что изменилось. Смущают только две вещи, которые будут мешать продолжению роста. Во-первых, доходность 10-летних казначейских облигаций вновь превысила отметку в 3,0%, и это, конечно же, чисто психологически немного давит на участников рынка.

Вторая «гирька» на весах - это то, что мы уже имеем 5 дней пусть и не безумного, но все же достаточно уверенного роста, и в какой-то момент должна наступить хотя бы пауза и это тоже все прекрасно понимают. Однако, надо также понимать, что оба этих фактора имеют чисто психологические свойства, и поэтому пока мы наблюдаем рост действительно плавный и что называется «не надрывный», то особых причин останавливаться пока нет.

Так что скорее всего все же покупки на рынке будут преобладать, и участники рынка сосредоточат сегодня свой интерес скорее не на отдельных секторах, а на отдельных акциях, которые имеют хороших потенциал роста (например, как акции Micron Technology (MU), которые только вчера выстрелили на +5%). Кроме того, вновь представляют повышенный интерес хорошо подешевевшие в последнее время акции целого ряда биотехнологических компаний. Так что сейчас есть к чему присмотреться.

Что же касается общего прогноза на сегодня, то, скорее всего, торговля будет вестись в зеленой зоне вблизи нулевых отметок и закончатся торги в пределах плюс 0,2-0,3%.