IPO GreenSky: прибыльный и растущий финтех

Заявку на IPO подала GreenSky — компания, выстроившая мощный комиссионный бизнес за счет привлечения заемщиков для банков в строительном сегменте и благодаря своей мобильной платформе растущая двузначными темпами. Ее годовая операционная прибыль составляет около 45% от выручки.

Плюсы и преимущества GreenSky:

1. Альтернативный способ оплаты услуг для целого класса потребителей. В 2017 году было выдано займов на $3,8 млрд. Кредиты до $55 тыс. заемщикам одобрялись за 60 секунд. Что делает GreenSky? Она предлагает быстрые кредиты владельцам недвижимости, нуждающимся в работах по ее благоустройству. Вместо того чтобы платить банковскими картами или наличными, клиентам GreenSky предоставляется возможность взять кредит до $55 тыс., причем одобрение они получают через смартфон в течение 60 секунд. По сути, GreenSky предложила альтернативный способ оплаты различных работ по благоустройству домов от ремонта до установки солнечных панелей. При этом приоритет отдается добросовестным и в основном состоятельным заемщикам.

2. Комиссионный бизнес, построенный на сотрудничестве с банками, а не конкуренции с ними. Основанная в 2006 году, GreenSky является сейчас одной из крупнейших финтех-компаний в США. В то время как многие стартапы вроде Lending Club пытались строить бизнес на противостоянии банкам, GreenSky зарабатывает и развивается, помогая банкам привлекать новый растущий сегмент заемщиков. При этом это фактически комиссионный бизнес: GreenSky выступает посредником между банками, продавцами и потребителями. В 2017 году через свою платформу GreenSky привлекла $3,8 млрд кредитов, заработав на комиссиях $279 млн (7,3% от объема сделок).

3. Секрет успеха GreenSky в том, что большую часть риска компания передает банкам. GreenSky не предоставляет кредиты на собственные средства. Крупные банки-партнеры вроде SunTrust, Regions или Fifth Third держат займы у себя на балансе. Таким образом, GreenSky защищена от дефолта. Компания получает значительную часть доходов и прибыли от транзакционных сборов каждый раз, когда поставщик услуг или товаров проводит транзакцию и получает платеж с помощью платформы.

4. Средний рост выручки 35% в год при средней прибыльности EBIT в 48% течение последних трех лет. В 2017 году GreenSky фактически оставила в качестве прибыли половину выручки, составившей $326 млн! Такая солидная прибыль достигается благодаря невероятно низким операционным расходам. Наличие большой базы клиентов и экосистемы банков-партнеров позволяет GreenSky генерировать повторяющиеся доходы с минимальными затратами на маркетинг, которые в 2017 году составили менее 1% от дохода.