Нефть в "бычьем" разгуле. Шагнет ли доллар к 61 руб?

Российский рубль в четверг бодро укрепляется на фоне нефтяного ралли и ряда внешних позитивных драйверов. Доллар США к середине дня стоит 62,04 руб. (-1,9%). Евро торгуется по 73,67 руб. (-1,8%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 11 мая, составляют 62,52 руб. за американскую валюту и 74,17 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 48 и 87 копеек соответственно.

Сырьевой рынок остается в позитивной зоне. Ралли в нефти поддерживается со всех видимых сторон, от иранской истории и венесуэльской политики до статданных по запасам черного золота в США. Баррель североморской нефти Brent дорожает на 0,15% и стоит $77,30 - утром «бычий» разгул было видно куда лучше. По всей видимости, максимумы 3,5 лет все-таки нуждаются в откате и рассмотрении со стороны.

Нефть в рублях, впрочем, продолжает обновлять рекорды. Баррель стоит 4798 руб., что приятно для бюджета и несколько сглаживает последствия апрельской валютной бури для экономики и компаний.

Если нефть такая дорогая, то почему рубль не укрепляется вслед за ней? Помимо влияния черного золота, курсообразование российской валюты зависит от множества факторов, в том числе и от геополитики. Между майскими праздниками состоялась инаугурация переизбранного в марте президента Владимира Путина, Дмитрий Медведев остался на своем посту премьер-министра, хотя рынки так хотели интриги.

Для иностранных инвесторов сохранение в правительстве ключевых фигур на местах означает, что в ближайшие годы в российской политике мало что изменится в какую-либо сторону - это может быть сигналом к сохранению оттока капитала. Кроме того, стоит помнить, что Россия остается под санкциями, а Штаты всего лишь взяли паузу в развитии этой неприятной истории. Отсюда и отсутствие ралли в рублевых парах, хотя сегодняшние движения вполне себе выражены.

Шагнет ли доллар к 61 руб.? Может быть, и техническая картина торгов допускает такой вариант, но вряд ли это случится быстро и надолго. Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в диапазоне 61,90-62,75 руб., евро финиширует в пределах 73,65-74,85 руб.