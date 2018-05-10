Индекс Мосбиржи закроется недалеко от уровня 2300 пунктов

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС неравномерно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. После однодневного перерыва в торгах локальный рынок открылся с весомым разрывом вверх. Участники локальных торгов не смогли игнорировать сильное повышение стоимости фьючерсов на нефть, которое состоялось накануне и продолжилось сегодня утром. В пользу российских «быков» сыграло вышедшее еще во вторник вечером известие о том, что США выходят из так называемой «иранской ядерной сделки» и возобновят все действовавшие ранее против исламской республики санкции в течение 180 дней. Это значит, что предложение иранской нефти на мировом рынке может, как минимум, сократиться в среднесрочной перспективе. В след за указанной новостью вышло еще одно тревожное для сырьевого рынка известие по поводу ответного ракетного обстрела иранских военных сил, находящихся на территории Сирии со стороны Израиля. Таким образом, и без того накаленная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке может еще более осложниться.

Между тем, США ввели новые санкции против ряда российских оборонных структур. Этот внешний удар оказался смягчен на редкость благоприятной конъюнктурой нефтяного рынка. Добавим, что утреннее повышение рублевого индекса МосБиржи пока не получило дальнейшего продолжения. Внешний позитив, связанный с ростом стоимости нефти, нашел свое отражение по большей части в форме внутридневного укрепления рубля по отношению к доллару и к евро.

К 15.00 МСК индекс МосБиржи повысился на 0,42%. Индекс РТС вырос на 2,68%.

Июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) торгуются в состоянии достаточно умеренной бэквордации величиной в 4,6 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного внутридневного прироста индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2,06%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2,14%) сменили свою недавнюю слабость на опережающий прирост. Они, по своему обыкновению, позитивно реагируют на укрепление курса российской валюты. Кроме того, кредитная организация сообщила об увеличении чистой прибыли по РПБУ за 4 месяца 2018 года на 26,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, инвесторы и спекулянты уже привыкли к стабильно сильным отчетам «Сбербанка». Бумаги Сбербанк-ао сейчас имеют технический потенциал для восстановления в район 240 руб. Ближайшей целью и сопротивлением для бумаг Сбербанк-ап остается близкая значимая отметка 200 руб.

Бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +2,15%) демонстрируют спекулятивный прирост на фоне слухов о том, что эмитент может выкупить 4.92% собственных акций у компании Русгидро (HYDR RM, +0.13%). Участников рынка не испугало, что такая сделка может состояться с некоторым дисконтом по отношению к рыночной цене. Предполагается, что компания ИнтерРао впоследствии сможет погасить и без того достаточно крупный пакет квазиказначейских акций, который уже составляет 18,4.

Акции Алроса (ALRS RM, -1,45%) заметно подешевели на фоне публикации текущих результатов продаж алмазодобывающей компании. Объем реализации алмазно-бриллиантовой продукции в апреле заметно отстал от аналогичного мартовского показателя.

Заметно хуже рынка также торгуются бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -3,42%), НЛМК (NLMK RM, -2,35%), Северсталь (CHMF RM, -1,55%), FIVE-гдр (FIVE RM, -2,95%).

В настоящее время индекс МосБиржи не сумел удержаться выше ближайшей значимой поддержки, располагавшейся в районе 2310 п. и обновил свой внутридневной минимум. Таким образом, он не сумел реализовать свой утренний потенциал для более существенного повышения. Вместе с тем, значимые причины для распродаж российских акций пока отсутствуют. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2300 п., с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня.



