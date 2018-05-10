В течение года ожидается отток средств из облигаций, что усилит давление на рубль

Укрепление рубля связано с окончанием майских праздников. Спрос на валюту со стороны резидентов сокращается. Также фактором стал рост цены на нефть, котировки Brent обновили максимум с 2014 года. И сейчас в «стакане» предложение превышает спрос почти на 40%. До конца дня курс может снизиться ниже 62. На мой взгляд, укрепление не будет носить долговременного характера. Минфин будет покупать больше валюты при росте цены на нефть, подталкивая курс наверх, а экспортеры будут продавать меньше валюты при росте курса.

Кроме того, председатель правительства поручил искать средства на финансирование социальных программ (до 8 трлн руб.), выделение которых может происходить в том числе за счет повышения налогов и допэмиссии. Эмиссия такого объема не происходит за один день — она может растянутся на два-три года. При снижении ставок по рублям российская валюта становится менее привлекательной на фоне повышения ставки в США. Поэтому со временем, на горизонте года, можно ожидать отток средств из облигаций, что усилит давление на рубль. До конца мая пара USD/RUB, вероятнее всего, не покинет диапазон 61–65, долгосрочные прогнозы курса сейчас выглядят ненадежными.