Рубль, нефть и геополитика: в шаге от коррекции

В четверг, 10 мая, после выходного дня 9 мая рубль укрепился к иностранным валютам на 1,9-2,5%. С открытия Московской биржи участники рынка отыгрывали повышение цены на нефть марки Brent до $77,94 за баррель. Ралли на нефтяном рынке вызвало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и возобновить санкции против этой страны.

В ходе европейских торгов пара доллар/рубль снизилась до 62,12 руб. После публикации американской статистики она продвинулась до 61,68 руб. Индекс потребительских цен в США оказался ниже ожиданий. В ответ на снижение инфляции доходность десятилетних казначейских облигаций упала на 0,030 п., до уровня 2,95%, ослабив доллар США к основным валютам на рынке Форекс.

Укрепление рубля к американской валюте остановилось на уровне 61,57 руб. за доллар США в связи с начавшейся нисходящей коррекцией на нефтяном рынке. Пара евро/рубль упала с 75,00 руб. до 73,53 руб.

В пятницу, 11 мая, на торгах в Азии цена на баррель Brent снижалась до $76,50. Текущая цена составляет $77,29 (-0,17%). Покупатели нервничают, так как боятся попасть под фиксинг (фиксация прибыли через закрытие длинных позиций).

Рубль укрепился из-за геополитики и вряд ли его укрепление будет иметь долговременный характер. Антироссийские санкции не отменены. ЦБ РФ продолжит для Минфина покупать валюту. Индекс государственных российских облигаций (RGBI) находится в коррекционной фазе. Его значение составляет 142,72. Инвесторы неохотно выкупают ОФЗ, которые они активно продавали 9-10 апреля. Негативных факторов для рубля предостаточно. Если по нефти начнется глобальная коррекция, рубль тут же окажется под давлением.

Так как в четверг по рублёвым парам во время открытия Московской биржи образовались ценовые разрывы, то цель покупателей ясна – закрыть их в течение двух дней. Рост нефтяных котировок выше $78 за баррель увеличит срок закрытия гэпов до четырех дней, снижение – сократит.