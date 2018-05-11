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Мнения аналитиков

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Остается в силе возможность углубления коррекции вниз по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 

В четверг было отмечено некоторое оживление. Объявление США о выходе из соглашения по иранской ядерной программе, перспективы применения новых экономических санкций к Ирану и обострение ситуации на Ближнем Востоке отразились в котировках нефтяных фьючерсов, что дало основания для укрепления рубля и активизации покупателей в российском секторе высоколиквидных бумаг. В итоге Башнефть (BANE) выросла на 3.4%, Сбербанк (SBER) – на 3.1%, Новатэк (NVTk) – на 1.5%, Лукойл (LKOH) – на 1.3%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 5.3%, АвтоВАЗа (AVAZ) – на 4.9%, Магаданэнерго (MAGE) – на 4.0%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы в среднем немного повысились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные движения.

Сегодня возможна приостановка наметившегося роста по индексу РТС из-за признаков «охлаждения» на мировых рынках, включая нефтяной. Данные технического анализа допускают возможность формирования восходящего тренда по индексу РТС, но тренд пока слабый.

На валютном рынке остается в силе возможность углубления коррекции вниз по паре доллар-рубль: курс доллара оказался под давлением на мировом рынке после выхода данных по динамике цен потребителей в США – участники рынка полагают, что низкие показатели инфляции могут заставить ФРС повременить с ужесточением денежной политики.

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