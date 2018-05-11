Для продолжения роста индексу Мосбиржи необходимо штурмовать уровень 2325 пунктов

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом на фоне более слабых данных по инфляции, показатели которой служат одним из основных индикаторов в принятии решения по ужесточению монетарной политики для ФРС США.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,94%, закрывшись выше 100-дневной скользящей средней, которая служит нисходящей трендовой линией с января текущего года. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,80%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,89%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на два базисных пункта до 2,97%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,12%, закрывшись на отметке $77,47 продолжая отыгрывать заявление Трампа о выходе США из ядерной сделки с Ираном. В свою очередь эксперты рейтингового агентства Fitch ожидают возврата цены Brent к отметке $70 считая при этом данный уровень неустойчивым, указывая на то, что высокий уровень цен может помешать ОПЕК+ достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи на следующий год.

Тем не менее стоит напомнить, что основной причиной роста нефтяных котировок, несмотря на то что американские производители сланцевой нефти увеличивают свою долю на рынке «черного золота», является соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+, постепенно способствующее стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей. Помимо этого, в последние несколько лет на фоне низкой стоимости нефти резко снизились инвестиции в отрасль — что уже создало угрозу дефицита предложения и послужило дополнительным драйвером для роста нефтяных цен.

По окончании заседания министерского комитета ОПЕК+, которое прошло 20 апреля в Джедде, картель и его союзники четко дали понять рынкам, что держат руку на пульсе ценообразования на рынке «черного золота». Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих особо отметил, что на данном этапе цель картеля и его союзников еще не достигнута и разговоры о выходе из сделки преждевременны.

Очередное заседание техкомитета ОПЕК+ состоится 22 мая в Саудовской Аравии.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $76,45 и $75,05, основная находится на уровне $72,50. Сопротивление расположено на $78-78,30.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2312,92 п., прибавив 0,47%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2300 п. Основное сопротивление по-прежнему находится на уровне 2325 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 118000 п. и 116350 п. Сопротивления расположены на на 119050 п. и 120200 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,71, укрепившись на 2,39% по отношению к доллару США.

В условиях самой сильной раскорелляции рубля по отношению к нефти за последние четыре года, трейдерам и инвесторам за основу стоит брать широкий диапазон 60-65, где на данный момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62, поддержки расположены на 61,55 и 61.