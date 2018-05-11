Индекс Мосбиржи повысится на открытии на 0,2%

Мы ожидаем умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2%, в диапазоне 2315-2320 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2310, 2300 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2330, 2340 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет умеренное вечернее повышение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация майского значения индекса потребительского доверия в США (17.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,47%) и РТС (+3,28%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их основное движение состоялось уже в первые минуты торгов. После однодневного перерыва они открылись с сильным разрывом вверх. Рублевый индекс МосБиржи провел весь остаток торгового дня в состоянии безыдейной консолидации. В то же время долларовый индекс РТС сумел прибавить еще около 1% до конца торгового дня.

Таким образом, очередное обновление долгосрочных максимумов во фьючерсах на «черное золото» нашло свое отражение по большей части в форме укрепления курса российской валюты. Между тем, контракты на нефть сорта Brent вчера вплотную приблизились к отметке $78 за баррель, а на нефтяном рынке всерьез заговорили о возможном дефиците предложения в среднесрочной перспективе. В пользу сырьевых «быков» продолжает играть недавнее известие о том, что США выходят из так называемой «иранской ядерной сделки». Все действовавшие ранее против исламской республики санкции со стороны США будут возобновлены в течение 180 дней. Это означает будущее сокращение поставок иранской нефти на мировой рынок.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 3,3 п., или 0,3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3,09%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2,94%) сменили свою недавнюю слабость на опережающий прирост. Они позитивно отреагировали на коррекционное укрепление курса российской валюты. Кроме того, кредитная организация сообщила об увеличении чистой прибыли по РПБУ за 4 месяца 2018 года на 26,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время бумаги Сбербанк-ао имеют технический потенциал для восстановления в район 240 руб. Ближайшей целью и сопротивлением для бумаг Сбербанк-ап остается значимая отметка 200 руб.

Бумаги Новатэк (NVTK RM, +1,46%) продолжают пользоваться прямой и косвенной поддержкой на фоне продолжающейся программы выкупа акций и ГДР эмитента на открытом рынке. Вчера вышло очередное сообщение о состоявшемся в минувший вторник приобретении 240 тыс. акций независимой газодобывающей компании.

Существенно сильнее рынка также торговались бумаги Лукойл (LKOH RM, +1,32%), МосБиржа (MOEX RM, +1,25%), Yandex clA (YNDX RM, +2,94%), Башнефть-ап (BANEP RM, +1,30%), Татнефть-ап (TATNP RM, +3,33%).

Бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +0,46%) растеряли свой опережающий внутридневной прирост под закрытие торгового дня. Между тем, они прибавляли более 2% в первые часы торгов. Стимулом для непродолжительной активизации покупок в них послужили слухи о том, что эмитент планирует выкупить 4,92% собственных акций у компании Русгидро (HYDR RM, +0,40%). Участников рынка не смутило, что такая сделка может состояться с некоторым дисконтом по отношению к рыночной цене. Они рассчитывали на вероятное будущее погашение и без того достаточно крупного пакета квазиказначейских акций ИнтерРао, который уже составляет 18.4%. Во второй половине дня спекулятивный интерес к указанным бумагам заметно сократился. Этому способствовало заявление представителя эмитента о том, что он не планирует выкуп собственных акций с рынка и выставление оферты миноритарным акционерам.

Акции Алроса (ALRS RM, -2,02%) заметно подешевели на фоне публикации текущих результатов продаж алмазодобывающей компании. Объем реализации алмазно-бриллиантовой продукции в апреле заметно отстал от аналогичного мартовского показателя.

Бумаги компании Распадская (RASP RM, -2,86%) подверглись распродажам на фоне известия о возгорании на одной из ее угольных шахт. Это стало очередным напоминанием о том, что у крупных добывающих и промышленных предприятий всегда присутствуют риски серьезных техногенных аварий.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в стоимости пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,2%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%.

С учетом позитивного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно благоприятное.



