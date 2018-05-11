Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале дня

Рынок акций РФ и рубль умеренно вырастут в начале дня. Дорогая нефть продолжит поддерживать стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается умеренно позитивное открытие рынка акций – по индексу Мосбиржи с повышением около 0,2%, в диапазоне 2315-2320 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Ближайшими поддержками останутся уровни 2310 и 2300, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2330 и 2340, - добавил он.

На открытии торгов рубль может продолжить укрепление, хотя ждать ралли со вчерашними темпами, пожалуй, не стоит, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 61,1-62,3 рубля, для европейской валюты — 72,8-74,3 рубля, добавил он.

"Прогноз для курса доллара на пятницу - диапазон: 61,5-62,5 рубля", - оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,8-0,9% на фоне публикации данных макроэкономической статистики о замедлении темпов базовой инфляции в апреле.

Потребительские цены в США выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,2%, японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,1%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%.

Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,2% - до 77,32 доллара за баррель по марке Brent (июльский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,1896 доллара против 1,1915 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок вырос в четверг по основным индексам на внешнем позитивном фоне и на укреплении рубля к основным валютам.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,47%, до 2312,92 пункта, индекс РТС - на 3,28%, до 1179,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга упал на 1,52 рубля - до 61,71 рубля, евро - на 1,48 рубля, до 73,53 рубля.