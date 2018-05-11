Рубль: ралли в валютах развивающихся стран

Вчера рубль укрепился относительно доллара на 2,3% (до 61,77), показав лучший результат среди валют развивающихся стран. С самого начала вчерашних торгов, возобновившихся после выпавшего на среду праздничного выходного, рубль начал прибавлять в цене, отыгрывая недавний рост нефтяных котировок (цена нефти Brent вчера утром достигала 78 долл./барр.). На открытии курс USDRUB опустился примерно на 1,0% (до 62,5), после чего продолжил активно снижаться. Для валют остальных развивающихся стран вчерашняя сессия также оказалась успешной: улучшению аппетита к риску способствовало прекращение ралли в долларе, индекс которого (-0,4%) снизился на данных о более низкой, чем ожидалось, инфляции в США (базовая инфляция за апрель осталась на прежнем уровне в 2,1% против консенсус-прогноза Bloomberg в 2,2%). Инфляционная статистика вкупе с последними данными о численности рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые также оказались слабее, чем ожидалось, вызывают у инвесторов опасения относительно ситуации в экономике США. В результате по итогам вчерашних торгов индекс валют развивающихся стран (без Азии) вырос на 1,3%. В том числе бразильский реал и мексиканское песо укрепились на 1,4–1,6%, а южноафриканский ранд прибавил почти 2,0%. Рост нефтяных котировок во второй половине дня сменился коррекцией, и в итоге цена Brent закрылась в небольшом минусе на отметке 77,15 долл./барр.