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Денежный рынок: рублевые ставки наметили траекторию возвращения к отметке 7%


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 

По мере того как факторы рублевой ликвидности сохранили положительный знак в ходе текущей недели (приток по бюджетному каналу был усилен депозитом в 100 млрд руб. от Минфина), а ЦБ финализировал расчеты по основным инструментам абсорбирования ликвидности, рублевые ставки наметили траекторию возвращения к отметке 7.0%. Последние доступные данные Ruonia o/n (6.49%) в моменте не являются показательными из-за дневного отставания релиза, однако, брокерские котировки после провала до 6.50% вернулись к 6.97% ближе к закрытию сессии.

В сегментах ставок процентных и кросс-валютных свопов ситуация также нормализовалась по итогам четверга по мере улучшения рисковых аппетитов. Вероятно, нервозность была инициирована иранским фактором, однако, высокие цены на нефть вернули аппетит к рублевому риску. На горизонте 1 года котировки ставок кросс-валютных свопов откатились почти на 20 бп (т.е. 35 бп с локального пика 9 мая) до 6.71%, а процентные свопы проследовали на 15 бп, достигнув 7.57%. В результате, базис на сопоставимом горизонте расширился на 5 бп до -85 бп. 

Мы полагаем, ситуация продолжит улучшаться в контексте поступательного улучшения геополитического фона. Это позволит перевести акценты с завышенных премий на внутренние фундаментальные факторы, поддерживаемые дорогой нефтью, низкой инфляцией и недооцененными перспективами смягчения процентной политики Банком России в 2-3к’18.

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