FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Прогноз результатов "Роснефти" за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 11% к/к


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Мы считаем, что нулевая динамика EBITDA в 1К18 может вызвать некоторое разочарование на фоне роста цен на нефть на 9% к/к –показатель находился под давлением из-за снижения маржи переработки.

Роснефть опубликует финансовые результаты за 1К18 по МСФО в понедельник, 14 мая.

- Согласно данным ЦДУ ТЭК, объемы добычи жидких УВ в 1К18 не изменились в квартальном сравнении, как и объемы переработки, при этом добыча газа сократилась на 3.0% к/к.

- По нашим оценкам, объемы продаж остались на прежнем уровне к/к, в свете чего выручка увеличилась на 12% к/к до $32.6 млрд на фоне роста цен на нефть на 9% к/к и снижения среднего курса $/RUB на 3%.

- Учитывая сокращение маржи переработки из-за роста стоимости сырья и регулируемых цен на нефтепродукты при отстающих ценах на нефть на внутреннем рынке, мы прогнозируем сохранение EBITDA на уровне предыдущего квартала ($6.7 млрд) и снижение рентабельности по EBITDA к/к.

- Ранее владелец 19.75%-ной доли в Роснефти (BP) раскрыл, что его доля в чистой прибыли в 1К18 составила $247млн (-24% к/к) с учетом различных разовых статей.

- Исходя из данных BP, мы ожидаем снижения чистой прибыли Роснефти на 11% к/к до $1.4 млрд.

- Мы прогнозируем положительный FCF даже без учета поставок по предоплате благодаря сезонному снижению капзатрат и высвобождению части оборотного капитала.

Мы считаем, что нулевая динамика EBITDA в 1К18 может вызвать некоторое разочарование на фоне роста цен на нефть на 9% к/к –показатель находился под давлением из-за снижения маржи переработки.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ