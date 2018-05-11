Прогноз результатов Veon за I кв по МСФО: небольшое снижение EBITDA из-за Алжира, Бангладеш

Мы ожидаем небольшого сокращения органической и долларовой EBITDA из-за слабой динамики в Алжире и Бангладеш. В фокусе остается умеренно позитивный прогноз компании на 2018 г.
Veon опубликует финансовые результаты за 1К18 по МСФО и проведет телеконференцию 14 мая.
Ниже представлены наши основные прогнозы.
- Небольшое снижение EBITDA (-2% г/г) в органическом выражении (т.е. с корректировкой на валютные курсы). Позитивная органическая динамика в Пакистане (>+10% г/г) и Украине (>+10% г/г), по нашим оценкам, была нивелирована отрицательным результатом в Алжире (-12% г/г) и Бангладеш (-7% г/г).
- Умеренное снижение EBITDA в долларах (-6% г/г) из-за укрепления доллара США к корзине операционных валют. Рост долларового показателя в Пакистане (+7%) и Украине (+12% г/г), по нашим расчетам, был нейтрализован негативной динамикой в Алжире (-15% г/г) и Бангладеш (-11% г/г).
Телеконференция: 14 мая, 10:30 МСК. В фокусе:
- Обновленный прогноз на 2018 г., включая динамику выручки, EBITDA, свободного денежного потока. Текущий прогноз (озвученный в рамках отчетности за 4К17) предполагает нулевую динамику/небольшой органический рост выручки и EBITDA.
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