"Юнипро": по-прежнему хорошая дивидендная история

В мае 2018 г. Юнипро предоставила консолидированную отчетность за 1К18г. Мы обновили нашу финансовую модель и учли в ней последние финансовые и операционные данные. Мы подтверждаем целевую цену акции в 3,1 руб. и рекомендацию «ДЕРЖАТЬ».

Мы обновили наши прогнозы, скорректировав в нашей модели данные по выработке и капитальным затратам, а также учли последние финансовые результаты.

В целом, несмотря на аварию на Березовской ГРЭС и увеличение капиталовложений, на наш взгляд, компания по-прежнему представляет собой привлекательную инвестиционную идею. Юнипро имеет высокий уровень загрузки в сравнении с другими российскими традиционными тепловыми электростанциями (61% в 1К17 г., 56% в 1К18г.), чистую денежную позицию в размере 12 млрд руб., и она может предложить щедрые дивиденды. Участие в модернизации мощностей (обсуждается сейчас) представляет собой возможную точку роста для компании.

Что касается главных рисков, мы отмечаем сделку Fortum-Uniper. Согласно последним новостям, Fortum удалось привлечь только 47,12% акций Uniper, поэтому компании не удалось получить контрольный пакет акций. Кроме того, как ранее указывал генеральный директор Юнипро М.Широков, Fortum не собирается приобретать российские активы Uniper. Таким образом, мы не видим рисков в краткосрочной перспективе, однако они могут материализоваться позже.

Второй риск, который мы видим - перенос сроков ввода в эксплуатацию аварийного блока Березовской ГРЭС. Впрочем, по итогам отчетности подтвержден ранее озвученный ввод станции в 3К19г.

Оценка

Мы подтверждаем нашу целевую цену акции Юнипро в 3,1 руб. Данная оценка подразумевает рост на 6,9% от текущей цены. Совокупный доход акционеров составит 15,0% в течение следующих 12 месяцев. Мы сохраняем рекомендацию «ДЕРЖАТЬ» и отмечаем весьма позитивные перспективы Юнипро после восстановления аварийного блока Березовской ГРЭС, а также благодаря участию в программе модернизации мощностей. Пока же акции Юнипро можно рассматривать как привлекательную дивидендную историю.