Рынок акций США: возможно, лучшая неделя за два месяца

На удивление радужная картина складывается сейчас на фондовом рынке. И даже не столько на американском, сколько в целом на мировом. И европейские, и азиатские рынки медленно, но верно идут все выше и выше вот уже в течение от 1,5 до 1 месяца. За это время, например, немецкий DAX прибавил уже более 10%. Поэтому и рост американских индексов не вызывает особого удивления. Действительно, мировая и политическая (за исключением Ближнего Востока), и экономическая ситуация остаются очень даже благоприятными для дальнейшего роста фондовых рынков.

Вчера открытие было очень осторожным. Все же предыдущие 5 дней роста давали о себе знать. Однако вышедшие до начала торгов макроэкономические данные (показатель первичных обращений за пособием по безработице находится сейчас на полувековом минимуме!) в очередной - «тысяча первый» - раз подтвердили, что с американской экономикой все в порядке. И это, естественно, поддержало быков, которые по ходу торгов вели себя все уверенней и уверенней. И хотя в середине торгов была небольшая пауза и такая же непродолжительная фиксация внутридневной прибыли, но к концу вновь пошли покупки, и торги завершились фактически на максимумах дня. Обороты на торгах хоть и не максимальные, но достаточно высокие, и говорить о том, что это чисто конъюнктурные игры спекулянтов, не приходится.

На отраслевом уровне лучше всех оказались акции коммунального сектора и электроэнергетики, которые все вместе дружно побежали догонять ушедший за последние дни вперед весь остальной рынок. Все без исключения акции этого сектора закрылись в плюсе, прибавив в среднем 1,4%. Чуть хуже, но все равно просто великолепно, обстояли дела в технологическом секторе, спрос на акции которого постоянен. Да и лидеры здесь все те же - акции полупроводниковых компаний, возглавляемые Micron Technology (MU, +3,23%). Вчера, правда, эти акции «переплюнули» в росте акции телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL, +7,54%), прыгнувшие почти на 8% после выхода квартальной отчетности, а также акции компании First Solar (FSLR, +5,16%) - одного из лидеров в области солнечной энергетики. Последние начали расти с ускорением после того, как аналитики банка J.P.Morgan поменяли инвестиционную оценку этих акций с нейтрального уровня до уровня «покупать». В итоге за последнюю наделю эти акции прибавили в цене уже более 10%.

Также стоит еще обратить внимание на акции меднорудной компании Freeport McMoRan (FCX, +3,44%), которые во второй половине апреля потеряли почти четверть своей стоимости, но сейчас на фоне возобновления роста цен на медь также стали стремительно возвращаться на оставленные месяц назад позиции.

Ожидания рынка 11 мая

По итогам этой недели к полудню пятницы мы имеем лучшую неделю фактически за последние 2 месяца, начиная с 9 марта текущего года. Будем надеяться, что и сегодняшние торги не испортят этой картины. Хотя, конечно же, на участников рынка давят 6 непрерывных дней роста. Но этот фактор существовал и вчера, и все же инвесторы смогли преодолеть эти мини страхи и закрыли день уверенным ростом. Может и сегодня случится такое же? Впрочем, сегодня еще против роста будет работать фактор пятницы, когда всегда находятся трейдеры, не желающие оставлять позиции на выходные во избежание всяких разных непредвиденных обстоятельств. Так что с учетом всего вышесказанного, ожидать слишком уж серьезного роста сегодня точно не приходится, и скорее всего торги пройдут в спокойной деловой обстановке без особых потрясений. Но!!!

Все же в одном из секторов потрясения вполне возможны. И этот сектор - это производители лекарственных препаратов. Дело в том, что сегодня во второй половине дня выступит Дональд Трамп с давно откладываемой и несколько раз переносимой речью по поводу ограничения цен на лекарства. Аналитики и специалисты отмечают, что те возможные меры по снижению цен на лекарства, которые будут сегодня озвучены Трампом, будут вряд ли реализуемы в полном объеме и в любом случае что-то из сказанного сегодня начнет осуществляться не ранее второй половины 2019 года. Так что сегодняшняя речь это, скорее, один из пунктиков по выполнению предвыборных обещаний, которые обязательно надо отметить.

Но «шороху» в стане «драг-мейкеров» речь Трампа, конечно же, навести может, и реакция может быть очень резкой. Поэтому надо быть настороже всем инвесторам, вкладывающим средства в акции этого сектора. Это раз! И, во-вторых, если первая реакция на речь Трампа будет резко негативной, то есть, если акции биотеха сильно провалятся на этом фоне, то можно рекомендовать их подбирать, так как, как уже было сказано выше, до реальных шагов по снижению цен на лекарства дело вряд ли дойдет, и можно с большой уверенностью говорить, что все очень быстро успокоится, а значит и котировки акций медицинских компаний также быстро вернутся на свои уровни. Если, конечно, они вообще упадут?!

Что же касается всего остального, то «все хорошо, прекрасная маркиза»! Мы с большой вероятностью увидим небольшую «остановку по требованию» с минимальным изменением котировок и закрытием вполне возможно чуть ниже нулевой отметки. Но беспокоиться не стоит - дальнейший рост это не отменяет.