Закрытие рынка РФ ожидается в диапазоне 2300-2320 п, пары доллар-рубль - на отметке 62

Несмотря на новость об оттоке $224 млн из фондов, ориентированных на Россию, на прошлой неделе, на фондовом рынке в пятницу складывается позитивная динамика. На положительной территории даже акции Распадской, которая приостановила работы из-за ЧП, причем бумаги компании сегодня в лидерах роста. Позитивной динамике на отечественных фондовых площадках благоприятствует техническая картина. Отметка 2300 п. по индексу Мосбиржи уже в достаточной степени проторгована, и открыт путь наверх. Целью видится предыдущий максимум около 2380 п., он может быть достигнут на следующей неделе при соответствующем внешнем фоне. Сегодня закрытие рынка ожидаю в диапазоне 2300–2320 п.

Из корпоративных новостей внимания заслуживает отчетность RusAl. Бумаги En+ и алюминиевого гиганта почти не реагируют на публикацию, снижаясь в пределах 0,5%. Отчетность за 1-й квартал сейчас не является значимым фактором для инвесторов в бумаги RusAl и En+ из-за того, что санкции могут очень серьезно повлиять на бизнес во 2-м полугодии. Средняя цена на алюминий в 1-м квартале выросла на 2,8%, до $2159 за тонну, расходы на производство увеличились опережающими темпами, себестоимость достигла $1686 за тонну. Во 2-м квартале средняя цена на металл будет ориентировочно $2200 за тонну, но финансовые показатели могут ухудшится из-за санкций. В 1-м квартале операционный денежный поток RusAl сократился на 46%, до $116 млн. Компания не дает прогнозов относительно будущей деятельности. Я полагаю, что ранее сентября определенности в этом вопросе не появится. Теоретически RusAl может обратиться за господдержкой, добиться снятия хотя бы части санкций, например путем изменения структуры владения, или попытаться обойти санкции через цепочку посредников.

На валютном рынке спокойная обстановка. Сегодня активность продавцов ниже, чем вчера. На рынке нет событий, способных вызвать усиление спроса или увеличение предложения валюты (налоговые выплаты, аукционы и т.д.), а цена на нефть остается в районе $77 за баррель. Она не снижается, несмотря на заявления Дональда Трампа о намерении заключить новую сделку с Ираном. Я ожидаю, что пара USD/RUB сегодня закроется вблизи 62. На будущей неделе ориентируюсь на коридор 61–63,50.



