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Минфин запустил процесс пересмотра бюджета на 2018 год


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 

Минфин опубликовал проект изменений в Закон о федеральном бюджете 2018-2020 гг. На этом этапе известна лишь часть деталей - более подробная информация, вероятно, появится перед рассмотрением законопроекта в Думе. В целом Минфин сохраняет консервативный характер бюджетной политики и, как мы понимаем, планирует продолжать следовать бюджетному правилу. Так, несмотря на существенный рост доходов бюджета (в первую очередь, нефтегазовых - в свете роста рублевых цен на нефть), расходы ждет лишь символическое увеличение (+60 млрд руб.). Последнее согласуется с бюджетным правилом, которое позволяет увеличивать расходы лишь на величину роста дополнительных ненефтегазовых доходов и базовых нефтегазовых доходов. По нашим оценкам, эта величина даже снизилась по сравнению с действующим планом (-44 млрд руб.), впрочем, мы полагаем, что эти объемы не столь существенны, и логика бюджетного правила в целом не нарушается.

Интересно отметить, что Минфин также увеличил программу ОФЗ с 0,8 до 1 трлн руб. На первый взгляд, увеличение заимствований при профиците бюджета не требуется. Впрочем, этого требует бюджетное правило, согласно которому объем нетто-заимствований растет, если фактический курс рубля оказывается крепче прогнозного (в действующем бюджете заложен курс 64,7 руб./долл.). И хотя Минфин не опубликовал основных сценарных условий для прогноза (курс рубля, цену нефти и т.п.), мы полагаем, что прогноз курса рубля окажется все же не слабее уровня, заложенного в текущий бюджет. 

Как можно увидеть, план по расходам бюджета не изменился из-за предвыборных выплат - скорее всего, из-за того, что основная нагрузка, связанная с повышением зарплат в январе-феврале, легла на региональные бюджеты. В новом бюджете также не видно и планов, связанных с новым "майским" указом - вероятно, расходы, связанные с ним, начнутся лишь в следующем году.

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