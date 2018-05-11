Инфляция в РФ успокаивается после курсового шока

Недельная инфляция за период с 29 апреля по 7 мая осталась на отметке в 0,1% н./н. - уже 10-ю неделю подряд. Годовая оценка также сохранилась вблизи апрельской месячной цифры (2,4% г./г.). При этом интересно, что среднесуточный темп инфляции снизился: если сразу после курсового шока он составлял 0,021%, то сейчас он вернулся к 0,011%, т.е. уровням марта. Таким образом, можно в целом говорить о том, что негативное влияние курса на инфляцию постепенно сходит на нет.

При этом пока рано делать окончательные выводы. Наиболее остро на курсовой шок отреагировали непродовольственные товары, а их доля в недельной оценке меньше, чем в месячном индексе, из-за этого мы можем наблюдать расхождение между цифрой по инфляции за май и недельной оценкой.