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Прогноз результатов "Русагро" за I кв по МСФО: слабое начало года


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14 мая Русагро опубликует отчет о финансовых результатах за 1к18 по МСФО. В тот же день в 14:00 по лондонскому времени состоится телеконференция руководства компании. 

Мы ожидаем, что результаты компании будут довольно слабыми, учитывая снижение выручки, о котором она сообщила ранее (−23% г/г, до 15 млрд руб.). В сахарном сегменте восстановление средней цены реализации на 8% к/к нивелировалось сокращением почти в два раза объема продаж, которое указывает на менее эффективное распределение фиксированных затрат и снижение рентабельности. В мясном дивизионе цены на свинину снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 7%.  Рентабельность EBITDA в данном дивизионе, по нашим оценкам, превысит 30%, несмотря на снижение цен на  зерно в последние несколько кварталов. Судя по невысокому показателю продаж сельхозпродукции в 1к18 (всего 1,5 млрд руб. в стоимостном выражении), EBITDA данного дивизиона будет отрицательной. По нашим расчетам, общая EBITDA компании за 1к18 составила 2,2 млрд руб., что предполагает сопоставимую по отношению к прошлому году рентабельность  по EBITDA на уровне 15%  г/г.

С точки зрения сезонных трендов первый квартал обычно бывает более слабым для Русагро, а невысокие продажи сельхозпродукции оказывают дополнительное давление на ее показатели. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе кардинального восстановления показателей сахарного бизнеса не произойдет, при этом в 2019 г. сокращать площади под сахарную свеклу компания также на планирует. Цены на сахар и свинину в апреле–мае выросли к предыдущему кварталу на 19% и 16% соответственно, что отражало эффект от ослабления рубля и  уменьшение переходящих запасов в конце сезона.

Мы по-прежнему прогнозируем, что EBITDA компании по итогам 2018 г. составит 15 млрд руб., восстановившись на 8% г/г относительно низкой базы.

Акции Русагро за последние три месяца выросли в цене на 11% и на данный момент торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA в 7,2x. На наш взгляд, уже сейчас они выглядят переоцененными.

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