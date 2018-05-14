В пятницу на рынке продолжалось повышение, основным фактором которого стали ожидания роста мировых цен на энергоносители вследствие выхода США из соглашения по иранской ядерной программе и последующего возврата санкционного режима в отношении Ирана. В итоге в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора. Так, Газпром нефть (SIBN), названная Ираном одним из кандидатов на разработку месторождения Чангуле, выросла на 6.0%. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 3.5%, Газпрома (GAZP) – на 2.9%, Роснефти (ROSN) – на 1.4%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.0%. Кроме того, в плюсе закрылись НЛМК (NLMK, +2.1%), Северсталь (CHMF, +1.3%), Сбербанк (SBER, +0.9%).

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ашинского метзавода (AMEZ) подорожали на 5.7%, ДВМП (FESH) – на 4.8%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 3.6%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка повышения в российском секторе голубых фишек на фоне «охлаждения» спекулятивной активности на нефтяном рынке. С позиций технического анализа, есть основания ожидать приостановки роста после выхода к психологически важному уровню 1200 пунктов по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов не исключена коррекция вверх по паре доллар-рубль с возвратом к отметке 62.0.

Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация Роснефтью (ROSN) отчетности по международным стандартам за первый квартал текущего года (отчетность выйдет после 10:00 мск, менеджмент проведет конференц-звонок в 16:00 мск).