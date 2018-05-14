Индекс Мосбиржи полон оптимизма, но внимателен к новостям

Российские биржевые индексы вполне могут нацелиться на обновление февральских максимумов, и случиться это может в ближайшее время, если внешняя конъюнктура останется стабильной и позитивной. «Быкам» для оптимизма обычно много не надо. Однако уже сейчас рынок выглядит если не перегретым, то довольно усталым и нуждается в хорошем откате назад. Индекс МосБиржи закрыл предыдущую неделю на уровне 2345 пунктов, и это совсем близко к зимнему пику на отметке 2376,96 пунктов.

Новой порции отличных новостей и не требуется, достаточно сохранения относительно положительного фона. Тогда рублевый индикатор шагнет в сторону ключевого сопротивления на 2370 пунктов, откуда откроется дорога к новому сопротивлению на 2390 пунктов.

Позитив в биржевых индикаторах в последние дни обеспечивали в основном «голубые фишки», в частности - бумаги нефтегазового сектора, которые тщательно отыгрывали последствия нефтяного ралли. Сегодня утром черное золото снижается в цене под давлением фактора технической коррекции, баррель нефти марки Brent стоит $76,69 и отступает на 0,6%, «бочка» легкого сорта WTI торгуется по $70,45 (-0,4%). Спред между сортами по-прежнему очень широкий, что может указывать на возобновление резких колебаний, если для этого сложатся условия.

Старт сегодняшних торгов по индексу МосБиржи пройдет вблизи уровней пятничного закрытия, с вероятным снижением на 0,1%-0,2%, до полудня рынок будет анализировать происходящее. Вероятный коридор движения рублевого индикатора на сегодня составляет 2310-2350 пунктов, простора много, но и вариантов развития событий тоже достаточное количество.