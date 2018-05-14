Причинами удорожания нефти являются сделка ОПЕК+ и рост мировой экономики

Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию ростом, продемонстрировав лучшую недельную динамику за последние два месяца.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,17%, закрывшись на отметке 2727,72 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,37% и превысил 100-дневную скользящую среднюю, NASDAQ завершил торги с нулевым изменением, в то время как Apple приблизился к рыночной капитализации в $1 трлн. Доходность 10-летних казначейских облигаций не изменилась, сохранившись на отметке 2,97%.

Сезон отчетов американских компаний выходит на финишную прямую, по итогам которого большинство корпораций показали рост прибыли. Выходившая статистика по инфляции вселяет игрокам надежду, что ФРС будет не столь агрессивно повышать процентную ставку. Сейчас ставка находится на уровне 1,5-1,75%, и до тех пор, пока она не достигнет как минимум 3% отметки, давление на рынки со стороны денежно-кредитной политики будет не столь незначительным.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,48%, закрывшись на отметке $77,13. Формальным поводом для коррекции после сильного роста на прошлой неделе послужили вышедшие данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, показавшие недельный рост нефтяных буровых установок на десять единиц.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent все так же выступают отметки $76,45 и $75,05, основная находится на уровне $72,50. Сопротивление расположено на $78-$78,30.

Последнее время цены на "черное золото" активно поддерживались спекуляциями на тему Ирана. По факту отказа Дональда Трампа от ядерной сделки с исламской республикой "медведи" так и не увидели ожидаемой сильной фиксации нефтяных цен, что говорит о том, что основными причинами роста барреля являются такие факторы, как соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+ и продолжающийся рост мировой экономики, которая неплохо себя чувствовала и при ценах свыше $100 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2345,26 п., прибавив 1,39%. На данный момент поддержки расположены на отметке 2325 п. и 2300 п. Локальное сопротивление находится на уровне 2349 п. и основное на 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 118000 п. и 116350 п. Сопротивления расположены на на 119050 п. и 120200 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,93, снизившись на 0,35% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62, поддержки расположены на 61,55 и 61.