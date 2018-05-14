Инвесторы оценивают действия США, рубль соизмеряет свои возможности

В пятницу, 11 мая, валютные торги по рублёвым парам проходили относительно спокойно. К закрытию сессии курс рубля снизился к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед выходными. К закрытию длинных позиций по рублю трейдеров подтолкнули снижение нефтяных котировок и коррекционный рост евро в паре с долларом на Форекс.

По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара повысился на 0,36%, до 61,93 руб., курс евро – на 0,60%, до 73,97 руб. За неделю российская валюта осталась в плюсе к доллару на 0,11%, к евро – на 1,09%.

В понедельник, 14 мая, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 0,42%, до $76,68. Пока эксперты оценивают последствия выхода США из сделки по Ирану, спекулянты по нефти стали фиксировать прибыль. Уже сейчас по утренним торгам можно сказать, что рублёвые пары откроются ростом.

Экономический календарь для Европы и США пустой. По курсу доллара цель остается на уровне 63,23 руб. (закрытие ценового разрыва в границах диапазона 62,58- 63,23 руб. от 10 мая). По курсу евро цель сохраняется на уровне 75 руб.