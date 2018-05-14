Отчет ОПЕК может заметно сдвинуть нефтяные котировки

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, вблизи отметки 2345 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2330, 2320 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2350, 2360 п.

Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона, сложившееся утром в понедельник.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Они могут заметно сдвинуться по факту публикации ежемесячного отчета ОПЕК (14.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1,40%) и РТС (+1,22%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели обновить свои среднесрочные максимумы. Стоит отметить, что локальный рынок акций выглядел намного сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на нейтральный внешний фон. Очевидно, это было связано с тем фактом, что фьючерсы на нефть сорта Brent сумели удержаться на высоких ценовых уровнях, в районе $77-$77.5.

Между тем, участники сырьевого рынка всерьез заговорили о том, что возврат нефтяных контрактов к отметке в $100 за баррель уже не выглядит фантастикой в течение ближайших полутора лет. Этому в значительной мере будет способствовать уже объявленное возобновление американских санкций в отношении Ирана, которое состоится через полгода. Серьезным аргументом в пользу роста нефтяных цен может стать потенциальная эскалация уже существующих и еще назревающих военных конфликтов на Ближнем Востоке. Однако баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке имеет тенденцию к улучшению и без военной составляющей. Международное соглашение об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+ продолжает играть свою позитивную роль.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 9,8 п., или 0,8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне масштабного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим однодневным приростом выделились представители отраслевого индекса Нефти и газа MICEXO&G (+1,65%). С начала текущего года указанный индекс повысился на 22,22%. Если же говорить о конкретных акциях, то заметно сильнее рынка закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +2,95%), Лукойл (LKOH RM, +3,49%), Газпром нефть (SIBN RM, +5,99%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1,74%). Экспортеры углеводородного сырья выигрывают не только от текущего роста цен на нефть. Свою позитивную роль для них играет и тот факт, что российская валюта пока не сумела компенсировать свое масштабное апрельское ослабление, связанное с ужесточением внешних санкций.

Акции угольной компании Распадская (RASP RM, +3,34%) сумели полностью отыграть свою существенную просадку, состоявшуюся в ходе предыдущих торгов. Возобновление покупок в этих бумагах состоялось на фоне сообщения о том, что недавнее возгорание на шахте «Распадская» было успешно ликвидировано и не имело трагических последствий.

Низколиквидные акции Камаз (KMAZ RM, +2,37%) сумели обновить свой четырехмесячный максимум на фоне известия о том, что отечественный автозавод выиграл тендер на поставку 100 электробусов и ультрабыстрых зарядных станций в адрес «Мосгортранса». Как ожидается, первые электробусы выйдут на дороги Москвы до осени текущего года.

Добавим, что весомым среднесрочным позитивом для указанных бумаг остается текущее улучшение финансовых показателей ПАО «КАМАЗ». Согласно свежей отчетности, годовая чистая прибыль отечественного автопроизводителя по МСФО увеличилась более чем в 5 раз, до уровня в 3,5 млрд. руб. Кроме того, за четыре месяца 2018 года ПАО «КАМАЗ» отгрузило 11172 готовых автомобиля, шасси, сборочных и ремонтных комплектов, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 7%.

Явным аутсайдером среди относительно ликвидных бумаг выступили акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -1,65%). Они продолжают распродаваться после недавней публикации слабых финансовых результатов эмитента за 1 квартал 2018 года по РСБУ. Авиакомпания увеличила свой чистый квартальный убыток почти в 2 раза, до уровня 8,75 млрд руб. по причине роста себестоимости продаж.

Существенно слабее рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0,01%), FIVE-гдр (FIVE RM, -0,14%), МТС (MTSS RM, -0,24%), Русгидро (HYDR RM, -1,06%), Полюс (PLZL RM, -1,33%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно подорожали в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent понизились в цене на 0,5%. Фьючерсы на золото подешевели на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

С учетом существенного разнонаправленного отклонения стоимости фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное.