Ожидается локальное укрепление рубля ниже 61,5 за доллар

В понедельник с утра внешний фон не дает никаких определенных сигналов. Американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, но при этом 0,4% теряет нефть. На политическом небосклоне также все спокойно: нет ни положительных, ни отрицательных новостей.

Поэтому мы ждем нейтрального открытия российского рынка акций, который в дальнейшем будет следовать за западными ориентирами. Пока для продолжения роста рынку не хватает денег. Возможно, они появятся уже на этой неделе за счет притока инвестиций нерезидентов, которые польстятся на высокие цены на нефть.

Пока же наибольший интерес для покупок представляют дивидендные акции.

Наметился небольшой отскок в паре евро-доллар, которая не смогла закрепиться ниже отметки 1,19. Некоторое ослабление американской валюты на мировом рынке будет играть в пользу рубля. Скорее всего, за четверг-пятницу не все экспортеры успели в полном объеме реализовать «излишнюю» валюту, накопленную за майские праздники. Поэтому увеличенный объем предложения долларов и евро может увести рубль ниже отметки 61,5 руб за доллар. Но идей для серьезного укрепления рубля пока не видно.

Поводом для небольшого коррекционного снижения нефти, которая сейчас торгуется на отметке 76,7 доллара за баррель, стала пятничная статистика по числу работающих скважин в США. За прошлую неделю показатель вырос на 10 штук до 844 нефтяных буровых установок. Для сравнения, еще осенью прошлого года в Штатах качали нефть порядка 740-750 вышек.

Однако в последние месяцы нефть очень слабо реагирует на негатив, поэтому шорты по «черному золоту» лучше оставить до более подходящих времен.