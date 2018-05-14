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На текущей неделе можно ожидать продолжения положительной динамики индексов РФ


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2289,47 п. до 2345,26 п., а РТС — с 1146,61 п. до 1193,98 п. Евро ослаб за неделю с $1,1965 до $1,194. Пара USD-RUB снизилась за неделю с 62,51 до 61,93, а EUR-RUB — с 74,79 до 73,97. Нефть Brent подорожала за неделю с $74,87 до $77,12. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2663,42 п. до 2727,72 п.

Период корпоративной отчётности завершается и вновь на первый план выходит макроэкономическая статистика. Более того, она может существенно повлиять на действия центральных банков в ближайшие месяцы. В еврозоне ухудшаются показатели, а инфляция тормозит. В США инфляционные данные также не подтверждают опасения резкого разогрева темпов роста цен. Поэтому от ЕЦБ не ждут каких-либо агрессивных действий по свёртыванию стимулирующих мер. Более того, даже ФРС может начать подавать сигналы о том, что агрессивного повышения ставки не будет. Для российского рынка факторы несколько иные. Внимание Белого дома США переключилось частично на Иран, а европейские государства начали активно высказывать недовольство по поводу односторонних действий США против РФ. Рынок почувствовал смену настроений и показал свой потенциал роста.

OPEC предоставит свой ежемесячный обзор рынка в понедельник. Пока прогнозы спроса постоянно растут, что компенсирует опасения по поводу роста добычи вне соглашения OPEC+. В Европе запланированы выступления множества представителей ЕЦБ, а американский календарь предлагает выступления президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер, президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. В России Сбербанк, НЛМК и «Северсталь» закроют реестр на участие в ГОСА. Впрочем, список закрытия реестров на участие в ГОСА довольно большой. «Мосэнерго» отчитается по МСФО за I квартал. 

Вторник начнётся с публикации протокола заседания Резервного банка Австралии. Затем Китай выйдет на первый план со своей статистикой. Ожидается, что в апреле промышленное производство ускорило рост до 6,4%, розничные продажи выросли на 10%. Германия опубликует пересмотренную оценку ВВП. Великобритания сообщит данные по рынку труда. Ожидается, что безработица осталась в марте на уровне 4,2%. Далее выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW Германии. В еврозоне опубликуют пересмотренную оценку ВВП, а также статистику по промышленному производству за март. Американский отрезок торгов начнётся с выступления главы ФРБ Далласа Р. Каплана. Затем выйдет отчёт по розничным продажам в США и майское значение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Index). Вечером выступит глава ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс, а закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России «Ростелеком» отчитается по МСФО за I квартал. АФК «Система» примет решение по дивидендам. «Таттелеком» закроет реестр на получение дивидендов. Московская биржа также закроет реестр на получение дивидендов. 

Япония может сообщить в среду о том, что ВВП за I квартал не изменился по сравнению с IV кварталом. Позже выйдут цифры по промышленному производству Японии. Днём поступит очередной ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства. Днём в еврозоне опубликуют уточнённые данные по инфляции за апрель. Изменений относительно первоначальной оценки не ожидается, то есть базовый индекс потребительских цен повысится за год на 0,7%, а общий индекс — на 1,2%. Во второй половине дня ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Затем внимание переключится на американский рынок. Выйдут данные по новым строительствам и разрешениям на них. Позднее поступит отчёт по промышленному производству и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Также выступит президент ФРБ Атланты Р. Бостик. В России «Газпром» рассмотрит вопрос о дивидендах за 2017 год. «АЛРОСА» отчитается по МСФО за I квартал.

Ночью в четверг выступает глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. В Австралии опубликуют данные по рынку труда. Ожидается, что безработица составит 5,5% за апрель. Из европейской статистики стоит обратить внимание на торговый баланс еврозоны. В США выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Вечером в США также выступят глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари и глава ФРБ Далласа Р. Каплан.       

Япония начнёт пятницу с публикации статистики по инфляции. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен замедлит свой рост до 0,8% в апреле с 0,9% в марте. Общенациональный индекс вовсе замедлит рост до 0,7% с 1,1%. Германия в этот день выпустит данные по ценам производителей. Канада в пятницу также предоставит статистику по потребительской инфляции. В США в этот день выступают глава ФРБ Кливленда Л. Мейстер, член ФРС Л. Брейнард, а также главы ФРБ Далласа Р. Каплана. Вечером выйдет отчёт Baker Hughes по активным буровым, число которых растёт уже шесть недель подряд. В России появятся отчёты по промышленному производству и ценам производителей.       

Новая неделя в Азии началась достаточно позитивно. Президент США Д. Трамп обещал помочь китайской ZTE Corp. вернуться к нормальному функционированию. Некоторое время назад против компании были введены американские ограничения. На текущей неделе пройдёт очередной раунд переговоров США и Китая по торговым вопросам, хотя стороны продолжают настаивать на неизменности своих позиций. В Малайзии первый день торгов после выборов, на которых победила оппозиция. Национальная валюта ринггит оказался под давлением из-за неопределённости ближайших экономических решений новой правящей партии. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 22873,50 п. (+0,51%), Hang Seng – 31469,79 п. (+1,12%), Shanghai Composite – 3173,98 (+0,34%).

На прошедшей неделе рынок нефти эмоционально отреагировал на факт выхода США из ядерной сделки с Ираном. В перспективе глобальный баланс предложения может сократиться на 0,5-1,3 млн баррелей в течение полугода. В прошедшие выходные Д. Трамп также заявил о том, что европейские компании могут пострадать, если будут идти наперекор американским ограничениям. Однако котировки на многолетних максимумах также обеспечивают производителей вне соглашения OPEC+ выгодной средой для наращивания производства. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло за неделю на 10 единиц до 844 штук. Это шестая подряд неделя, когда данный показатель растёт. Соответственно, спекулянты обеспокоены увеличением американского предложения нефти, которое компенсирует прочие выбывающие объёмы. И немного о золоте. Снижение инфляционных ожиданий в США привело к небольшому давлению на золото. Резервы SPDR Gold Trust снизились за прошедшую неделю с 864,13 тонн до 857,64 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $76,72 (-0,52%), WTI - $70,44 (-0,37%), золото - $1320,2 (-0,04%), алюминий - $2286 (-0,09%), медь - $6898,29 (+0,56%), никель - $14230 (+1,25%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 92,35 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,196 (+0,17%), GBP-USD - $1,356 (+0,15%), USD-JPY – 109,39 (+0,01%).

В целом прошедшая неделя была позитивной для российских активов. Весьма резкая негативная реакция в Европе на односторонние действия США убеждают отечественных инвесторов в том, что у Москвы всё же могут появиться шансы на улучшение отношений с европейскими партнёрами. Соответственно, это снижает риски по отечественным активам, даже если США и Великобритания будут настаивать на усилении давления на РФ. Из позитивного также можно отметить формирование нового кабинета министров РФ, который в основном будет придерживаться прежней линии. Впрочем, усиление финансово-экономического блока также говорит о возможных реформах.

Ещё одним фактором роста российских индексов стали новости из различных компаний об изменении дивидендной политики. В этой связи можно отметить новую стратегию «Роснефти», которая обещала нарастить прибыль, сократить расходы и увеличить выплаты акционерам. 16 мая вопрос дивидендов будет рассматриваться в «Газпроме». Сюрпризов не ожидают, но любые движения в сторону улучшения финансовых показателей будут восприняты позитивно. Соответственно, на текущей неделе можно ожидать продолжения положительной динамики индексов, а также дальнейшее укрепление рубля, который оказался чрезмерно перепроданным.

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