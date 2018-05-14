Рубль: небольшой шаг назад

Ралли на российском валютном рынке в пятницу сменилось небольшим снижением: по итогам дня рубль ослаб по отношению к доллару на 0,3%, до 61,93. Сессия началась на позитивной волне, и во второй половине дня рубль в моменте торговался на 0,6% выше уровня четверга, на отметке 61,40. Ухудшение аппетита к риску произошло вечером, с приходом на рынок инвесторов из США. Давление ощущалось в валютах всех развивающихся стран, большинство из которых растеряло рост, достигнутый в предыдущий день. В том числе турецкая лира ослабла почти на 2,0% на опасениях, что после призыва президента страны снизить процентные ставки власти могут остановить процесс ужесточения монетарной политики. Бразильский реал и мексиканское песо также заметно подешевели (-1,4% и -1,0% соответственно) на фоне внутренних факторов, усугубивших эффект от общего ухудшения аппетита к риску развивающихся стран. Нефтяной рынок провел пятничную сессию в узком диапазоне, а по итогам дня цена на нефть опустилась до 77,12 долл./барр. (-0,5%) в результате фиксации прибыли после ралли, произошедшего в начале недели. Вследствие негативных глобальных факторов рубль в вечерние часы ослаб до 62,00 на небольших объемах торгов.

В целом активность на валютном рынке в конце недели уменьшилась: оборот в паре доллар/рубль на МосБирже в пятницу составил 4,4 млрд долл.