Отсутствие знаковых новостей об экономике США позволят смягчить остроту ралли доллара

Окончание прошлой недели привнесло умеренный оптимизм в сегмент валют развивающихся стран – за этим стоят самопроизвольная слабость доллара и устойчиво высокие сырьевые котировки. Подобный расклад сил позволил рублю закрепиться в диапазоне 61.50-62.00 против доллара США, тогда как единая европейская валюта в последние часы пятничных торгов начала восстанавливать позиции более настойчиво (74.0, +0.8%).

Мы полагаем, что отсутствие знаковых новостей об американской экономике позволят смягчить остроту ралли американского доллара – инфляционные данные уже отыграны и не представляют серьезных угроз для долларовых ставок, а закрытие коротких позиций в долларе исчерпало себя за прошедшую неделю. Это должно закрепить успехи конкурентных валют и валют развивающихся стран на горизонте 1-2 недель.

Помимо внешних факторов, валютному рынку предстоит отыграть локальные факторы ликвидности, в частности, новости о возможном изменении валютного законодательства. Сегодня Ведомости опубликовали комментарий об ускорении либерализации требований по репатриации валютной выручки. Помимо упрощения администрирования, подобный шаг может способствовать изменению баланса валютной ликвидности. Вероятно, внутримесячные потоки продажи валюты в рамках налоговых требований и поддержания операционной деятельности не претерпят изменений, однако приток ликвидности на текущие счета в российские банки может замедлиться. В свою очередь, это создаст дополнительное давление на долларовые ставки для локальных заемщиков. В момент фронтальный участок долларовой кривой (до 6 мес.) оценивается в диапазоне 2.6-3.0%, что несколько выше нормальных уровней даже с учетом премий за волатильность Libor и перспективу ужесточения процентной политики в США.