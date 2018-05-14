Денежный рынок: без значительных изменений

Ставка однодневного валютного свопа в пятницу немного выросла, а ее средневзвешенное значение повысилось на 10 бп, до 6,30%. В течение дня ставка росла и к закрытию почти достигла 7,0%. Ставки NDF со сроком до 3 месяцев торговались на прежних уровнях, тогда как более длинные снижались: в частности, 9-месячная опустилась на 16 бп, до 6,63%. Ставки кросс-валютных и процентных свопов снизились в среднем на 5–7 бп. С началом очередного периода усреднения волатильность однодневных рублевых ставок снизилась. Ставка однодневного репо под залог ОФЗ немного опустилась, и средневзвешенное значение составило 6,6% (-10–15 бп). RUONIA в четверг выросла до 6,79% (+32 бп) и в пятницу, скорее всего, осталась на этом уровне. Ситуация с ликвидностью, предоставляемой регуляторами, практически не изменилась. Федеральное казначейство на 3-месячном депозитном аукционе разместило 60 млрд руб. при лимите 100 млрд руб. После проведения расчетов общий объем депозитов Казначейства увеличится до 655 млрд руб., что является максимальным уровнем за период с начала февраля.