Результаты Veon за I квартал умеренно позитивны

Компания показала ощутимое улучшение органической (с учетом валютной переоценки) динамики EBITDA в 1К18 главным образом за счет России, Пакистана и Украины, что позволило несколько превысить консенсус-прогноз.
Veon представила финансовые результаты за 1К18 по МСФО. Компания проведет телеконференцию 14 мая в 10:30 МСК.
Анализ: Ниже приведены наши основные выводы.
Позитивно:
- EBITDA группы в 1К18 превысила ожидания: консенсус (собран компанией) – на 8%, оценку БКС – на 6%. Превышение прогнозов связан с более высокой, чем ожидалось EBITDA в Пакистане (выше консенсуса на 7%) и Украине (на 14%), что было отчасти нивелировано более слабым, чем ожидалось результатом в Алжире (ниже консенсуса на 12%) и Бангладеш (на 13%).
- Уверенный органический рост EBITDA в 1К18 на 6% г/г благодаря повышению показателя в России (+7% г/г), Пакистане (+20% г/г), Украине (+16% г/г), что было нивелировано продолжающимся сокращением в Алжире и Бангладеш.
- Улучшение динамики FCF для акционеров (без учета лицензий). Показатель в 1К18 составил $334 млн (против $104 млрд в 1К17).
Негативно:
- Увеличение капзатрат в 1К18 без учета лицензий (+35% г/г).
Нейтрально:
- Подтверждение прогноза менеджмента на 2018 г. Компания по-прежнему ожидает, что совокупная выручка и EBITDA не изменятся или будут демонстрировать низкие темпы органического роста, при этом FCF для акционеров в 2018 г. (без учета лицензий) составит около $1 млрд.
- Расходы на выполнение требований закона о хранении данных: RUB 45 млрд за 5 лет, в 2018 г. потребуется около RUB 6 млрд.
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