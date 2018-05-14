Рост экономики РФ в I квартале составит 1,8%

На этой неделе ожидается большой объем макроэкономической статистики. Прежде всего, в четверг выйдет предварительная оценка ВВП за 1к18. Кроме того, в пятницу Росстат представит данные о промышленном производстве за апрель, а в среду – оценку инфляции за очередную неделю. Также в начале недели Минфин опубликует отчет об исполнении федерального бюджета в апреле.

По нашим оценкам, в 1к18 рост экономики в годовом сопоставлении составил 1,8%, ускорившись относительно 0,9% г/г в 4к17. Такой результат в целом соответствует прогнозу Банка России (1,5–1,8%), но превышает ожидания Минэкономразвития (1,1%).

Мы полагаем, что с точки зрения производства основной вклад в рост ВВП продолжают вносить неторгуемые сектора – оптовая и розничная торговля, посреднические финансовые услуги и операции с недвижимостью. Судя по статистике промышленного производства, вклад со стороны обрабатывающих отраслей в 1к18 также был положительным (после снижения на 2,8% в 4к17), учитывая резкий рост производства в январе 2018 г. (+4,7% г/г). Что касается структуры ВВП по использованию, то, с нашей точки зрения, позитивный вклад в рост ВВП в 1к18 внесли потребительский спрос и валовое накопление основного капитала.

В предстоящем отчете Росстата будет отражен только общий рост ВВП. Его детальная структура по секторам будет опубликована в июне, а структура ВВП по использованию за 1к18 – лишь в начале 3к18.

Что касается промышленного производства, по нашим расчетам, в апреле его объем вырос на 1,1% г/г, немного превысив показатель предыдущего месяца (+1,0% г/г). На наш взгляд, ускорению роста промпроизводства мог способствовать календарный фактор (в этом году в апреле был 21 рабочий день против 20 дней в апреле 2017 г).