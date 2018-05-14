Умеренная инфляция в США поддерживает позитив на рынках

Данные по экспортным и импортным ценам (+3,8% г./г. и +3,3% г./г., соответственно), опубликованные в конце прошлой недели по США за апрель, свидетельствуют о присутствии лишь умеренной динамики роста цен (в рамках ожиданий). Также отсутствуют явные признаки ускорения инфляции в вышедших недавно данных по динамике потребительских цен (+0,2% м./м. и +2,5% г./г.).

Напомним, что на последнем заседании FOMC, завершившемся 2 мая, основное внимание было уделено инфляционным рискам, на которые указывало приближение значения базового индекса PCE (1,9%) к целевому уровню 2%, согласно данным за март (за апрель значение показателя еще не опубликовано). В случае сохранения этих рисков члены комитета намерены были соответствующим образом отреагировать. Таким образом, наблюдавшийся в марте скачок цен на некоторые товары вследствие введения повышенных импортных пошлин оказал лишь краткосрочный эффект (по-видимому, он нивелируется дезинфляционным эффектом от проведенной в начале года налоговой реформы).

По нашему мнению, этот фактор является одним из основных, который удерживает доходности UST от дальнейшего роста (отметим, что 10-летние бонды встречают большой спрос на покупку на уровне >YTM 3%).

Другим фактором интереса к американскому госдолгу являются относительно низкие доходности госбумаг других развитых стран (еврозоны, Японии, Швейцарии, их регуляторы еще не приступили к ужесточению монетарной политики), который способствует перетоку капитала в долларовые активы, что отражается в укреплении доллара (индекс DXY с середины апреля вырос на 3,25%). При таком уровне инфляционных рисков повышение ключевой ставки США (скорее всего, продолжится умеренными темпами) будет сопровождаться уплощением формы кривой (сужением спреда между 10- и 2-летними бумагами). Индексу S&P удалось преодолеть сопротивление на уровне 100-дневной скользящей средней, однако, по нашему мнению, это не является сигналом начала "бычьего" тренда.