Президент Трамп выписал биотеху антидепрессанты

Все с опаской ждали в пятницу выступления президента Трампа по поводу регулирования рынка лекарственных препаратов с целью снижения цен на них. И хотя многие специалисты говорили, что за речью ничего не последует, но все же многие понимают, что от Трампа можно ждать чего угодно. И поэтому на фоне растущего рынка все предыдущие дни сектор акций медицинских компаний и прежде всего производители лекарств и биотехнологические компании находились под явным давлением продавцов. Однако к счастью худшего не случилось - речь оказалась безликой и ни о чем, и сразу же после этого инвесторы тут же бросились восстанавливать свои позиции и по итогам дня акции этого сегмента выросли в среднем на 1,4%. По итогам пятницы это стало, пожалуй, единственным ярким пятном в ходе торгов.

В остальном же основная торговая сессия прошла абсолютно безлико. И по акциям, входящим в индекс DJIA-30, и по акциям из индекса широкого рынка S&P500 оборот в пятницу был минимальным в этом году. Но это и понятно, поскольку перед этим мы видели 6 дней роста, и многие участники рынка понимали, что необходимо сделать некоторую паузу. Даже удивительно, что оба этих индекса все же умудрились закрыться в плюсе. А вот индекс NASDAQ до зеленой зоны чуть-чуть не дотянул, и его потери составили 0,03%. И все же прошедшая неделя оказалась очень даже позитивной. Все индексы прибавили от 2,34% по DJIA-30 до 2,68% по индексу NASDAQ. И, главное, это наверное не столько сам рост, сколько тот настрой, который мы видим в последние дни на рынке - вполне позитивный и обнадеживающий.

Но если в целом можно говорить о вполне нормальном фоне, который способствует дальнейшему росту акций, то были и отдельные неприятные моменты. Ну как же без ложки дегтя! Такой ложкой дегтя в пятницу стали акции Symantec Corporation (SYMC, -33,1%), потерявшие за один день треть своей капитализации. Произошло это из-за того, что компания начала внутреннее расследование против одного неназванного сотрудника и сообщила, что, возможно, ей придется пересмотреть свои финансовые показатели в сторону ухудшения по итогам деятельности за предыдущие периоды. Вообще-то руководство компании было не слишком уж многословно, и известно только то, что дело передано на рассмотрение регулятора в SEC.

Ожидания рынка 14 мая

Неделя начинается тихо и спокойно. За выходные ничего не произошло. Да и сегодня на экономическом горизонте не видно никаких не то что гроз, но даже облаков. Единственным важным событием сегодняшнего дня следует, наверное, признать открытие посольства США в Иерусалиме. Все же это настолько взрывоопасный регион, что можно ожидать всего чего угодно. Нет, конечно, израильские спецслужбы высокопрофессиональны и приложат максимум усилий, чтобы праздник удался, но…

Короче, сегодня на первый план выходит политика, а не экономика. И, вообще, наступающая неделя не богата на какие-либо чисто экономические события. Макроданных будет мало, выступлений членов ФРС тоже не густо, и только пожалуй американо-китайские переговоры о тарифах будут привлекать к себе пристальное внимание. Так что, если ничего сверхъестественного или просто неожиданного не произойдет, то можно ожидать дальнейшего похода рынка к новым высотам. Причем все также неспеша и вперевалочку с небольшими остановками.

Что касается общего фона, царящего сегодня в первой половине дня на рынках, то азиатские рынки закрылись в уверенном плюсе, прибавив в среднем около 1%, а вот европейские индексы торгуются в красной зоне, но снижение в целом чисто символическое - в пределах 0,1-0,2%. Фьючерсы же на основные американские индексы решили сегодня ни на кого не смотреть и живут своей жизнью, прибавляя приблизительно четверть процента к пятничному закрытию.

Так что, скорее всего, так и будет - в целом настрой остается позитивным, но слишком уж разгонять рынок наверх никто не собирается. И поэтому наиболее вероятен сценарий с проторговкой текущих уровней в течение нескольких дней.