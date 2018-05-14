Опасения инвесторов о повышении ставки ФРС будут давить на цены драгметаллов

Ключевым событием на рынке на прошлой неделе стало объявление США о выходе из ядерной сделки с Ираном и восстановлении режима санкций в течение 180 дней. Рынок отреагировал, как и ожидалось, ростом нефтяных цен, Brent +3,5%, WTI +2,22%. Кроме Ирана под действие санкций может попасть любая страна, которая будет вести с ним бизнес. Однако на этот раз с позицией Вашингтона не все участники соглашения были солидарны, Евросоюз и Россия планируют и дальше соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Санкции, конечно, смогут навредить экспорту иранской нефти, но, если учитывать, что основные рынки ее сбыта – в Азии и Евросоюзе, последствия не будут катастрофичны.

Количество активных буровых в США выросло еще на 10 единиц, а добыча находится на новых исторических максимумах 10,703 млн баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти и ее продуктов США с начала года увеличился на 1,4 млн баррелей, а импорт снизился на 1,7 млн баррелей, что говорит о высокой эффективности американских предприятий по добыче и переработке нефти.

Цена золота выросла за неделю на 0,78% на фоне ускорения инфляции в США. Но опасения инвесторов о повышении ставки ФРС будут давить на цены драгоценных металлов. Поддержку золоту может оказать слабая производственная активность в ЮАР (около 56% от мировой добычи золота) в I квартале 2018 года из-за недоинвестирования в основные ресурсы.

Индекс промышленных металлов вырос на 0,8%. Цены на металлы торговались разнонаправленно. Алюминий подешевел на 3,35%. За первый месяц действия санкций Русал сократил экспорт за рубеж алюминия на 70%. Однако производство алюминия не снижается и складируется для дальнейшей продажи мелким трейдерам. Цена на алюминий продолжает держаться на 6-летних максимумах. Медь прибавила 2%, палладий – 2,3%.



