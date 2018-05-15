Два фактора, гарантирующих стабильность рубля

В понедельник, 14 мая, торги на Московской бирже по курсу рубля открылись ростом. Участники рынка полностью сконцентрировались на ослаблении американской валюты на рынке Форекс, проигнорировав снижение цен на нефть на 0,45% в ходе азиатских торгов.

Во второй половине торгов участники рынка переключили своё внимание с дорожающего доллара на дорожающую нефть. Они выбирали исключительно положительные факторы для рубля. Торги в паре доллар/рубль завершились на уровне 61,65 руб. Цена осталась в пятничном диапазоне 61,42 – 62,04 руб. Цена на евро консолидировалась на уровне 73,85 руб.

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent достигли максимальных значений с 2014 года. Спрос на черное золото повысился на новостях о массовых выступлениях в Палестине против открытия посольства США в Иерусалиме, а также на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов. К закрытию торговой сессии в Штатах стоимость нефти смеси Brent повысилась до отметки $78,50.

Во вторник, 15 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $78,28 (-0,20%). Покупатели нефти взяли курс на $81,75. Это первый значимый ценовой уровень, с которого они могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям. А дорожающая нефть будет сдерживать продавцов российской валюты.

Из-за высоких цен на нефть и приближающегося налогового периода рублёвые пары, скорее всего, останутся торговаться в боковом тренде на текущих уровнях. В связи с этим для них можно выделить торговые диапазоны в пределах 1 рубля. Для курса доллара торговый диапазон находится между уровнями 61,25-62,25 руб., а для курса евро – в границах коридора 73,50- 74,50 руб.