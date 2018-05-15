FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На данном этапе покупка российских облигаций выглядит преждевременной


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом, однако индекс широкого рынка S&P 500 так и не смог преодолеть локальное сопротивление 2750 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,27%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта - до 2,99%.

На текущей неделе рынки будут внимательно следить за риторикой чиновников Федеральной резервной системы, у которых на данном этапе нет единого мнения по дальнейшему ужесточению монетарной политики. Так, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что подъем ставки создаст "ненужное ужесточение", а президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает за дальнейший подъем процентных ставок.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,76%, закрывшись на отметке $78,49 на фоне ежемесячного отчета ОПЕК, в котором картель в очередной раз дал понять, что держит руку на "пульсе" нефтяного рынка". В свою очередь сильный "бычий" сантимент позволяет игрокам на повышение игнорировать выходящую время от времени негативную статистику и данные, двигая цены на "черное золото" к четырехлетним максимумам.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $77,50 и $76,50, основная находится на уровне $73. Сопротивления расположены на $79-$79,85.

Сегодня рынки будут ждать статистику по запасам от Американского института нефти (23.30). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижения запасов сырой нефти на 1,5 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2357,62 п., прибавив 0,53%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2335 п.  Сопротивление находится на уровне 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 118600 п. и 117100 п. Сопротивление расположено на 120350 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,85, укрепившись на 0,12% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает отметка 62, поддержки расположены на 61,55 и 61.

В свою очередь стоит отметить, что несмотря на то что ослабление рубля и рост доходности рублевых облигаций из-за санкций США дают больший потенциал последующего роста прибыли инвесторам, которые заходили в рублевые облигации в момент снижения цен, это создает и немалые риски. Так, с момента апрельского падения большинство "бондов" так и не восстановилось, и, если учесть, что после определенной паузы в санкциях, связанных с президентскими выборами в РФ, можно ожидать новых сюжетных поворотов, к примеру, связанных с предстоящим в июне чемпионатом мира по футболу, покупка облигаций и вложение в розничные ПИФы выглядят преждевременными.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ