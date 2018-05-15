На данном этапе покупка российских облигаций выглядит преждевременной

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом, однако индекс широкого рынка S&P 500 так и не смог преодолеть локальное сопротивление 2750 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,27%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта - до 2,99%.

На текущей неделе рынки будут внимательно следить за риторикой чиновников Федеральной резервной системы, у которых на данном этапе нет единого мнения по дальнейшему ужесточению монетарной политики. Так, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что подъем ставки создаст "ненужное ужесточение", а президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает за дальнейший подъем процентных ставок.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,76%, закрывшись на отметке $78,49 на фоне ежемесячного отчета ОПЕК, в котором картель в очередной раз дал понять, что держит руку на "пульсе" нефтяного рынка". В свою очередь сильный "бычий" сантимент позволяет игрокам на повышение игнорировать выходящую время от времени негативную статистику и данные, двигая цены на "черное золото" к четырехлетним максимумам.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $77,50 и $76,50, основная находится на уровне $73. Сопротивления расположены на $79-$79,85.

Сегодня рынки будут ждать статистику по запасам от Американского института нефти (23.30). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижения запасов сырой нефти на 1,5 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2357,62 п., прибавив 0,53%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2335 п. Сопротивление находится на уровне 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 118600 п. и 117100 п. Сопротивление расположено на 120350 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,85, укрепившись на 0,12% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает отметка 62, поддержки расположены на 61,55 и 61.

В свою очередь стоит отметить, что несмотря на то что ослабление рубля и рост доходности рублевых облигаций из-за санкций США дают больший потенциал последующего роста прибыли инвесторам, которые заходили в рублевые облигации в момент снижения цен, это создает и немалые риски. Так, с момента апрельского падения большинство "бондов" так и не восстановилось, и, если учесть, что после определенной паузы в санкциях, связанных с президентскими выборами в РФ, можно ожидать новых сюжетных поворотов, к примеру, связанных с предстоящим в июне чемпионатом мира по футболу, покупка облигаций и вложение в розничные ПИФы выглядят преждевременными.