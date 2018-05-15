Неделя началась с роста. Большинство бумаг закрылось на положительной территории. Закрытие индекса Мосбиржи стало максимальным за все время. Лидерами роста стали акции НЛМК (+3,41%). Лидерами снижения стали акции Мосбиржи (-3,18%) на фоне закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61-62.

Рынок продолжает победное шествие. Сегодня индекс Мосбиржи может обновить максимум. Индекс РТС пока еще далек от полного восстановления после апрельского шока из-за падения рубля, но может пробить наверх 100-дневную среднюю. На мой взгляд, это отражение притока новых инвесторов в акции на фоне хорошей ситуации на сырьевых площадках и стабильных макроэкономических показателей. Если тенденция не переломится, то в ближайшие дни индекс Мосбиржи может достичь 2400 п.

Котировки Газпрома (+0,19%) обновили максимум в рублевом выражении с начала года на больших торговых оборотах. Рост объемов поставки газа в Европу еще не отыгран. Компания ведет переговоры о второй нитке Турецкого потока, которая может быть построена через год.

Сегодня в фокусе отчетность Ростелекома (-0,25%). Я полагаю, что результаты не сильно отличаются от итогов 4 кв. прошлого года. Выручка могла составить около 85 млрд руб., OIBDA: 25-26 млрд руб., а прибыль: 4,1-4,7 млрд руб. Долговая нагрузка оператора, вероятнее всего, не изменилась с прошлого отчета и находится около двухгодовой OIBDA. Несмотря на скромный рост и более низкую рентабельность по сравнению с аналогами, с фундаментальной точки зрения Ростелеком продолжает оставаться недооцененной компанией, цель – 87 руб. до конца года.

Из важной статистики стоит выделить данные по промпроизводству и розничным продажам Китая, розничным продажам в США и промпроизводству в еврозоне. Внешний фон позитивный, ситуация на сырьевых площадках спокойная. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 61,50-62,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2370 п. Лучше рынка будут акции сырьевых компаний и банков.