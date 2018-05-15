FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В течение дня возможно тестирование отметки 62 по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 

В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос. Лучше рынка выглядел Магнит (MGNT, +1.7%), объявивший о проведении 17 мая заседания совета директоров, в повестке которого присутствуют вопросы о стратегии развития и о выплате дивидендов по итогам прошедшего года. Акции Северстали (CHMF) подорожали на 1.2%, АФК Система (AFKS), Сургутнефтегаза (SNGS) и Татнефти (TATN) – на 1.1%, ММК (MAGN) – на 1.0%. Высокие мировые цены на нефть остаются фактором поддержки для российского рынка акций в целом. Кроме того, спрос отчасти обеспечен дивидендными ожиданиями – в разгаре период заседаний советов директоров компаний, по итогам которых определяются рекомендации по размеру дивидендных выплат.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МГТС (MGTS) подорожали на 11.5%, привилегированные (MGTSP) – на 9.9%, обыкновенные акции ДВМП (FESH) и банка Санкт-Петербург (BSPB) – на 4.6%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским также наблюдается некоторая коррекция вниз.

В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги, обстановка на рынках в целом не позволяет однозначно говорить о благоприятном внешнем фоне. Так, доходность по десятилетним казначейским облигациям США превысила 3.0% годовых, что может негативно сказаться на сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках и, соответственно, способствовать «охлаждению» спроса и на российском рынке.

Как следствие, мы не исключаем возможности возврата в область ниже 1200 пунктов по индексу РТС в течение дня.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара к корзине мировых валют, в течение дня возможно «тестирование» отметки 62.0 по паре доллар-рубль. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ