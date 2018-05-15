В течение дня возможно тестирование отметки 62 по паре доллар-рубль

В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос. Лучше рынка выглядел Магнит (MGNT, +1.7%), объявивший о проведении 17 мая заседания совета директоров, в повестке которого присутствуют вопросы о стратегии развития и о выплате дивидендов по итогам прошедшего года. Акции Северстали (CHMF) подорожали на 1.2%, АФК Система (AFKS), Сургутнефтегаза (SNGS) и Татнефти (TATN) – на 1.1%, ММК (MAGN) – на 1.0%. Высокие мировые цены на нефть остаются фактором поддержки для российского рынка акций в целом. Кроме того, спрос отчасти обеспечен дивидендными ожиданиями – в разгаре период заседаний советов директоров компаний, по итогам которых определяются рекомендации по размеру дивидендных выплат.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МГТС (MGTS) подорожали на 11.5%, привилегированные (MGTSP) – на 9.9%, обыкновенные акции ДВМП (FESH) и банка Санкт-Петербург (BSPB) – на 4.6%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским также наблюдается некоторая коррекция вниз.

В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги, обстановка на рынках в целом не позволяет однозначно говорить о благоприятном внешнем фоне. Так, доходность по десятилетним казначейским облигациям США превысила 3.0% годовых, что может негативно сказаться на сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках и, соответственно, способствовать «охлаждению» спроса и на российском рынке.

Как следствие, мы не исключаем возможности возврата в область ниже 1200 пунктов по индексу РТС в течение дня.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара к корзине мировых валют, в течение дня возможно «тестирование» отметки 62.0 по паре доллар-рубль.